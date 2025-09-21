مفيدة شيحة: المرأة لا يمكن أن تتفهم ترك شريكها من أجل أخرى حتى وإن كانت الزوجة

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تصريحاتها ببرنامجها الستات، على قناة النهار، إن المرأة مهما بلغت درجة وعيها أو نضجها العاطفي، لن تتمكن من استيعاب أو تقبّل أن يتركها الرجل الذي ارتبطت به من أجل سيدة أخرى، حتى وإن كانت تلك السيدة هي زوجته الشرعية.

وأضافت مفيدة شيحة، أن مشاعر النساء في هذه المواقف لا يمكن التقليل منها، مؤكدة أن الإحساس بالخيانة أو الاستبدال يظل حاضرًا بقوة، ويجعل من الصعب على أي امرأة التعايش أو تجاوز الأمر بسهولة.

وأشارت مفيدة شيحة ، إلى أن طبيعة العلاقات الإنسانية معقدة، وأن الرجل قد يبرر تصرفاته بأعذار مختلفة، لكن ذلك لا يمنع الألم النفسي الذي تتعرض له المرأة.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة ، أن الحديث عن هذه القضايا يفتح بابًا مهمًا للنقاش المجتمعي حول مفهوم الارتباط، والالتزام العاطفي، والاحترام المتبادل بين الشريكين، مشددة على أن المرأة لا تبحث فقط عن لقب أو صفة اجتماعية، بل عن التقدير والاهتمام والوفاء.