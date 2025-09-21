قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بنك القاهرة يشارك في مبادرة عيد الفلاح..تفاصيل

بنك القاهرة
بنك القاهرة
محمد يحيي

أعلن بنك القاهرة التابع للحكومة عن مشاركته في مبادرات الشمول المالي التي يطلها البنك المركزي المصري احتفالا بعيد الفلاح.

تأتي تلك الاجراءات في اطار توجيهات البنك المركزي المصري بدعم العملاء وزيادة شرائح جديدة للقطاع المصرفي من خلال اطلاق سلسلة من المبادرات الهادفة لتحفيز المواطنين تشجيعَا للشمول المالي وتمكين الفئات المهمشة.

وينشر موقع صدي البلد أبرز الاجراءات المقدمة لدعم العملاء

أبرز الخدمات البنكية

يقدم بنك القاهرة عدد من الخدمات المقدمة للعملاء من بينها

فتح حسابات مجانية بدون رسوم " حساب وفر"

حيث يمكن للعملاء الراغبين في فتح الحساب بالقيام بتلك الاجراءات:

  • صورة بطاقة رقم قومي
  • فتح الحساب مجانا بدون رسوم وبدون حد أدني
  • يتم ربط الحساب بمحفظة "قاهرة كاش" مجانا لكل العملاء بدون تمييز.

خدمات عملاء القروض متناهية الصغر

يتم تقديم خدمات القروض متناهية الصغر معفاة من الرسوم الإدارية للعملاء الجدد

تتضمن الخدمات المقدمة للعملاء من قطاعات : 

  • الحرف اليدوية
  • الأدوات والمعدات الزراعية
  • تجارة الأعلاف والحبوب
  • الجرارات الزراعية .

ويتم اصدار منتج مخصص لعملاء قروض متناهي الصغر للتعامل التجاري الخاص بالنشاط تحت مسمي "وفر مايكرو" وذلك ليمنح العملاء وسيلة آمنة وسريعة في استقبال وارسال أمواله الخاصة بالنشاط.  

ويعمل البنك طوال مدة الحملة على نشر الوعي والتثقيف المالي، فضلاً عن التأكيد على أهمية الخدمات المالية من خلال تواجده في العديد من المواقع الخارجية خاصة بمحافظات الوجه القبلي.

