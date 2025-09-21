بنك القاهرة يشارك في مبادرة عيد الفلاح..تفاصيل

أعلن بنك القاهرة التابع للحكومة عن مشاركته في مبادرات الشمول المالي التي يطلها البنك المركزي المصري احتفالا بعيد الفلاح.

تأتي تلك الاجراءات في اطار توجيهات البنك المركزي المصري بدعم العملاء وزيادة شرائح جديدة للقطاع المصرفي من خلال اطلاق سلسلة من المبادرات الهادفة لتحفيز المواطنين تشجيعَا للشمول المالي وتمكين الفئات المهمشة.

وينشر موقع صدي البلد أبرز الاجراءات المقدمة لدعم العملاء

أبرز الخدمات البنكية

يقدم بنك القاهرة عدد من الخدمات المقدمة للعملاء من بينها

فتح حسابات مجانية بدون رسوم " حساب وفر"

حيث يمكن للعملاء الراغبين في فتح الحساب بالقيام بتلك الاجراءات:

صورة بطاقة رقم قومي

فتح الحساب مجانا بدون رسوم وبدون حد أدني

يتم ربط الحساب بمحفظة "قاهرة كاش" مجانا لكل العملاء بدون تمييز.

خدمات عملاء القروض متناهية الصغر

يتم تقديم خدمات القروض متناهية الصغر معفاة من الرسوم الإدارية للعملاء الجدد

تتضمن الخدمات المقدمة للعملاء من قطاعات :

الحرف اليدوية

الأدوات والمعدات الزراعية

تجارة الأعلاف والحبوب

الجرارات الزراعية .

ويتم اصدار منتج مخصص لعملاء قروض متناهي الصغر للتعامل التجاري الخاص بالنشاط تحت مسمي "وفر مايكرو" وذلك ليمنح العملاء وسيلة آمنة وسريعة في استقبال وارسال أمواله الخاصة بالنشاط.

ويعمل البنك طوال مدة الحملة على نشر الوعي والتثقيف المالي، فضلاً عن التأكيد على أهمية الخدمات المالية من خلال تواجده في العديد من المواقع الخارجية خاصة بمحافظات الوجه القبلي.