خبير قانوني: الاعتراف الدولي بفلسطين خطوة تاريخية والحق الفلسطيني أصيل ومستقل عن الاعترافات

أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن قرار المملكة المتحدة بالاعتراف الرسمي بفلسطين يمثل خطوة تاريخية مهمة، خاصة في ضوء الدور الذي لعبته بريطانيا في المنطقة منذ وعد بلفور، الذي مهد لقيام الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بودن، خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن القانون الدولي في فترة صدور وعد بلفور لم يكن متطورًا كما هو اليوم، وأن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يأتي في سياق استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والمكرسة في مبادئ القانون الدولي الحديث.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن بناء الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال ليس مرتبطًا بقرارات اعتراف دولة بعينها، مؤكدًا أن الحق الفلسطيني أصيل ومستقل عن مواقف الدول، مشيرًا إلى أن الاعترافات الأخيرة تضيف قوة دبلوماسية للأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية وتزيد من الضغط على إسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار بودن إلى أن هذه الاعترافات تمثل مؤشرًا واضحًا على تحول الموقف الدولي نحو دعم حل الدولتين، وتعكس الاهتمام المتزايد بالقضية الفلسطينية بعد سنوات طويلة من التراجع والتجاهل، خصوصًا بعد الأحداث الأخيرة منذ السابع من أكتوبر، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي.

وشدد على أن استمرار هذه الاعترافات الدولية يرسخ مكانة فلسطين على الساحة العالمية، ويعطي زخماً إضافيًا للجهود العربية والدولية المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل، ويؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني محمية بالقانون الدولي، بغض النظر عن التحديات السياسية أو مواقف بعض الدول.