رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
خبير قانوني: الاعتراف الدولي بفلسطين خطوة تاريخية والحق الفلسطيني أصيل ومستقل عن الاعترافات

رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن قرار المملكة المتحدة بالاعتراف الرسمي بفلسطين يمثل خطوة تاريخية مهمة، خاصة في ضوء الدور الذي لعبته بريطانيا في المنطقة منذ وعد بلفور، الذي مهد لقيام الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بودن، خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن القانون الدولي في فترة صدور وعد بلفور لم يكن متطورًا كما هو اليوم، وأن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يأتي في سياق استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والمكرسة في مبادئ القانون الدولي الحديث.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن بناء الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال ليس مرتبطًا بقرارات اعتراف دولة بعينها، مؤكدًا أن الحق الفلسطيني أصيل ومستقل عن مواقف الدول، مشيرًا إلى أن الاعترافات الأخيرة تضيف قوة دبلوماسية للأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية وتزيد من الضغط على إسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار بودن إلى أن هذه الاعترافات تمثل مؤشرًا واضحًا على تحول الموقف الدولي نحو دعم حل الدولتين، وتعكس الاهتمام المتزايد بالقضية الفلسطينية بعد سنوات طويلة من التراجع والتجاهل، خصوصًا بعد الأحداث الأخيرة منذ السابع من أكتوبر، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي.

وشدد على أن استمرار هذه الاعترافات الدولية يرسخ مكانة فلسطين على الساحة العالمية، ويعطي زخماً إضافيًا للجهود العربية والدولية المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل، ويؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني محمية بالقانون الدولي، بغض النظر عن التحديات السياسية أو مواقف بعض الدول.

أستاذ القانون أحمد سالم قناة ON القضية الفلسطينة فلسطين

جانب من المناقشة
صفاء أبو السعود
المشير محمد حسين طنطاوي
الزعتر
خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

