رياض منصور لـ"القاهرة الإخبارية": أوروبا بدأت تعترف بفلسطين واتبعت خطوات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي

قال رياض منصور مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنّ هناك تحولات كبيرة منذ زمن في الموقف العربي والإسلامي ودول عدم الانحياز وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والجنوبية فيما يخص القضية الفلسطينية، حيث بدأ التحول في الموقف الأوروبي وعندما تبدأ بالاعتراف العام المنصرم إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وغيرها، والآن تلحقهم دول كفرنسا وبريطانيا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورغ ثم كندا وأستراليا وغيرهم، هذا التحول الكبير في الموقف الأوروبي بما فيه خطوات عقابية ضد سلطة الاحتلال الإسرائيلي كما تفعل إسبانيا على سبيل المثال.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسبانيا أكدت أنها لن تسمح بالتسليح ولا بيع ولا شراء السلاح ولا توقف الطائرات التي تحمل السلاح إلى إسرائيل في الأجواء البريطانية الإسبانية أو المطارات أو الموانئ الإسبانية.

وتابع: "بالإضافة إلى ما أقدمت عليه دول ككولومبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية وقطع كل أية علاقات تجارية مع إسرائيل، وكما أقدمت النرويج على سحب استثمارات ضخمة كانت موجودة في إسرائيل وتجميد استثمارات أخرى".

وأوضح، أنّ هذا التحول الكبير في الموقف الأوروبي جاء لينضم إلى الموقف العربي والإسلامي ودول عدم الانحياز، ويبقى في نهاية المطاف إنه إدارة الولايات المتحدة كما كان الحال في الصراع ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا آخر محطة كانت الولايات المتحدة.

وأردف: "وفي حالتنا، آخر محطة ستكون هي كذلك، ولكن هذا الزخم المتصاعد العالمي العربي الإسلامي دول العالم الثالث الأوروبي ودول الأطراف يفعل فعله مع صمود الشعب الفلسطيني بالرغم من التضحيات والعذاب والجوع، وكل ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة سيبدأ في فكفكة هذه المواقف من الذين هم غير مقتنعين حتى الآن أو متلكئين أو مترددين".

وأردف: "الرحلة تتعاظم، التأييد يتوسع، الجهد من الجميع يكثف وفي نهاية المطاف أعتقد أن الشعب الفلسطيني سيحظى بحقوقه كاملة وهذا العدوان سيتوقف وهذا الاحتلال غير القانوني سيزول".