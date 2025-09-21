فتح الله: الحديث عن القمة مرفوض وأنصح لاعبي الزمالك بهذا الأمر

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أنه يجب على اللاعبين التركيز في مباراة الجونة فقط وعدم التفكير بشكل نهائي في لقاء القمة.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "فريق الجونة محترم للغاية وخاض مباريات جيدة إلى حد ما ويجب على لاعبي الزمالك عدم الاستهانة بالخصم والتركيز على الفوز والحصول على الثلاث نقاط".

وأضاف: "الزمالك بحالته الفنية الحالية قادر على تحقيق الفوز في مباراة الجونة وأنصح اللاعبين بالحماس والصبر ويتبقى التوفيق، وبالتأكيد الغيابات ستكون مؤثرة للغاية ولكن أعتقد المدير الفني لديه بدائل مناسبة".