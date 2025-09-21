قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
ناقد رياضي يكشف قائمة هدافي الدوري الممتاز

علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز،  هذا الموسم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


ترتيب هدافي الدوري المصري

شهدت قائمة الهدافين استمرار تألق لاعبي المصري الذين تصدروا المشهد بقوة، حيث جاء الترتيب على النحو التالي:


 

عبد الرحيم دغموم (المصري البورسعيدي) – 4 أهداف
صلاح محسن (المصري البورسعيدي) – 4 أهداف
عمر الساعي (المصري البورسعيدي) – 3 أهداف
منذر طمين (المصري البورسعيدي) – 3 أهداف
أحمد فاروق (وادي دجلة) – 3 أهداف
ليؤكد الفريق البورسعيدي حضوره الهجومي المميز هذا الموسم بتواجد أربعة من لاعبيه في قمة القائمة.

نتائج مباريات الجولة السابعة – اليوم الخميس

شهدت مواجهات اليوم العديد من المفاجآت والإثارة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:


 

كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري (1-0)
حقق كهرباء الإسماعيلية فوزه الأول في الدوري هذا الموسم على حساب الاتحاد السكندري في عقر داره، ليكسر نحس النتائج السلبية.
بيراميدز × زد (1-0)
تمكن بيراميدز من اقتناص ثلاث نقاط مهمة بعد الفوز على زد بهدف وحيد أحرزه اللاعب زيكو، ليواصل مطاردة القمة.
مودرن سبورت × إنبي (2-2)
مباراة مثيرة جمعت الفريقين وانتهت بتعادل إيجابي بأربعة أهداف، حيث تبادل الطرفان السيطرة وخرجا بنقطة لكل منهما.
الزمالك × الإسماعيلي (2-0)
اعتلى الزمالك قمة جدول الدوري بعد فوز مهم على الإسماعيلي بثنائية حملت توقيع عبد الله السعيد والدباغ، ليواصل الفريق الأبيض نتائجه المميزة في البطولة.


بهذه النتائج، تزداد المنافسة اشتعالًا في الدوري الممتاز، سواء على صعيد صدارة الجدول التي تربع عليها الزمالك، أو في سباق الهدافين الذي يسيطر عليه لاعبو المصري بقوة حتى الآن.

