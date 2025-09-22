قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ اليوم الإثنين.. البانيه والبيض بكام؟

رشا عوني

يبحث المواطنون عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم وسعر كيلو البانيه، خاصة وأن الأسواق تشهد استقراراً في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة بكل أنواعها.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الأثنين22 سبتمبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك..

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 60 : 61 جنيهًا في البورصة، لتباع في الأسواق 70 :71 جنيهًا.

أسعار الفراخ الحمراء اليوم


تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 102 و 103 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 112 و113 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119: 120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ129: 130 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم الأثنين 22 سبتمبر


سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم الأثنين

  • سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض 144 جنيهًا، لتباع للمستهلك 154 جنيهًا.

ما هو سعر كيلو الفراخ البانيه اليوم؟

من  أكثر الأسئلة المتداولة بحثاً على جوجل، حيث هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء البانيه بشكل يومي.

وبحسب الأسواق، فيتراوح سعر كيلو الفراخ البانيه اليوم مابين 200 و210جنيه  حسب المنطقة.

هبوط أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

