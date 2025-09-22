تحسبا لأي إجراء إسرائيلي.. فلسطين ترسل نسخة من كلمة عباس إلى الأردن لعرضها أمام الأمم المتحدة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية أرسلت نسخة احتياطية من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن، استعدادا لعرضها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال أقدمت إسرائيل على تعطيل البث من الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا، بعد أن تم منحه استثناء خاصا لتقديم الكلمة عبر تسجيل فيديو، نتيجة رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول، وهو ما دفع الجمعية إلى إصدار قرار يسمح له بتسجيل الكلمة وإرسالها مسبقا.

وبحسب المصدر، جاء قرار إرسال النسخة الاحتياطية إلى الأردن تحسبا لاحتمال قيام إسرائيل بقطع خدمة الإنترنت في رام الله أثناء بث الكلمة.

وفي سياق آخر، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا قادة من دول الشرق الأوسط، تشمل مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا، إلى اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة تطورات الحرب على قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع يخطط لعقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلتقي ترامب في وقت لاحق.