قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز قبول الهدية من شخص ماله حرام؟..الإفتاء تجيب

حكم قبول الهدية من شخص ماله حرام
حكم قبول الهدية من شخص ماله حرام
شيماء جمال

ما حكم قبول الهدية من شخص ماله حرام؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الفقهاء اختلفوا في حكم التعامل بالبيع والشراء وقبول الهدية وأكل الطعام ونحو ذلك مع من اختلط ماله الحلال بالحرام؛ بحيث لم يُعلم عين الحرام، على قولين.

 الأول: الحرمة، وهو ما ذهب إليه الحنفية فيما إذا غلب الحرام، وطرد أصبغ من المالكية الحرمةَ مطلقًا قلَّ الحرام أو غلب؛ يقول الإمام الدسوقي: [اعلم أنَّ من أكثر ماله حلال وأقلُّه حرام، المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله كما قال ابن القاسم، خلافًا لأصبغ القائل بحرمة ذلك، وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد خلافًا لأصبغ المحرِّم لذلك] اهـ. "حاشية الشرح الكبير" (3/ 277)، وراجع: "غمز عيون البصائر" (1/ 192، ط. دار الكتب العلمية).

واستدل أصبغ بأن اختلاط المال الحلال بالحرام يجعل الحرام شائعًا في المال فتسري الحرمة إليه كله، ويلزم صاحبه التصدق به. راجع: "الذخيرة" (13/ 317، ط. دار الغرب الإسلامي).

والثانى: الجواز مع الكراهة، وهو قول المالكية فيما إذا غلب الحرام، وقول الشافعية والحنابلة مطلقًا قلَّ الحرام أو كثر، وهو قول الحنفية فيما إذا غلب الحلالُ الحرامَ؛ يقول الإمام النووي: [دعاه مَن أكثرُ مالِهِ حرامٌ؛ كرهت إجابته كما تكره معاملته] اهـ. "روضة الطالبين" (7/ 337، ط. المكتب الإسلامي)، وراجع: "أسنى المطالب" (3/ 227، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ونوهت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته كانوا يتعاملون مع غير المسلمين ويقبلون هداياهم ولا يخلو ما بأيديهم من المال الحرام؛ كأموال الربا وثمن الخمر والفسق والأصنام وغير ذلك من المنكرات، وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: 42]، ولذلك لما جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: "إن لي جارًا يأكل الربا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنؤه لك وإثمه عليه". راجع: "مصنف عبد الرزاق" (8/ 150، ط. المكتب الإسلامي).

ويستدل على الكراهة بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» متفق عليه، واختلاط المال بالحرام من الشبهات التي يُندب فيها الاتقاء.

والقول بالتحريم فيه حرج ومشقة على المكلفين، كما أن فيه فتحًا لباب الوسوسة والخصومة وتبادل التهم بين الناس، وقول أصبغ لم يخلُ من نقد علماء المذهب المالكي نفسه؛ فقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (13/ 317): [وقول أصبغ تشدد، فإن قاعدة الشرع اعتبار الغالب] اهـ.

وبناء على ذلك أكدت الإفتاء إنه يجوز مع الكراهة قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام على الراجح من مذهب جمهور العلماء، وذلك ما لم يعلم الحرام بعينه، فإن علمه حرم قبوله.

حكم الشرع في قبول الهدية من شخص ماله حرام حكم قبول الهدية من شخص ماله حرام الهدية قبول الهدية من المال الحرام الافتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

حالة الطقس

أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء

ترشيحاتنا

مرسيدس vs بورش

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

بالصور

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد