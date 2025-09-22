قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
محافظات

دعم 4 مستشفيات في الجيزة بأجهزة طبية حديثة

أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن توريد مجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة لعدد من مستشفيات المحافظة، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن مستشفى الشيخ زايد المركزي تم دعمه بجهاز "فونكس" لتحليل صورة الدم الكاملة (CBC)، والذي يعد من الأجهزة الدقيقة في تشخيص أمراض الدم مثل الأنيميا ونقص المناعة واللوكيميا، بما يسهم في سرعة التدخل العلاجي.

كما أشار إلى دعم مستشفى أبو النمرس المركزي بعدد من الأجهزة الحديثة في قسم العلاج الطبيعي، من بينها جهاز الموجات فوق الصوتية لعلاج الآلام وتسريع التئام الأنسجة، وجهاز التنبيه الكهربي لتنشيط العضلات والأعصاب، الأمر الذي يساعد المرضى على تحسين الحركة والتعافي بعد الإصابات والعمليات الجراحية.

وفي مستشفى التحرير العام تم تدعيم وحدة الأشعة بجهاز سونار جديد يساهم في رفع كفاءة الكشف الطبي وخاصة في مجال الاكتشاف المبكر للأورام، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، مما يعزز فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعّال . 

كما شمل الدعم مستشفى أم الأطباء للأطفال بتزويدها بجهاز الأشعة المقطعية (CT Scan) الحديث، والذي يتميز بدقة عالية وسرعة في إظهار النتائج خلال 48 ساعة فقط، فضلًا عن إتاحه خدمات الأشعة المقطعية بالصبغة بما يعزز قدرات المستشفى في التشخيص المبكر والدقيق لمختلف الحالات المرضية ويأتي ذلك استكمالًا لجهود المحافظة في دعم المستشفيات المتخصصة بالأجهزة الطبية المتطورة لتقديم خدمة اقتصادية مدعمة للمواطنين من خلال كوادر طبية متخصصة . 

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمستشفيات الحكومية وتزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة من خلال التعاون الدوري مع وزارة الصحة بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة تواكب متطلبات المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أن المديرية تتابع بصفة مستمرة احتياجات المستشفيات وتعمل على التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير أحدث الأجهزة الطبية مشيرًا إلى أن دعم المستشفيات بهذه التجهيزات يمثل دفعة قوية للارتقاء بجودة الخدمات العلاجية داخل المحافظة.

