متحدث فتح: الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية فارقة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن رفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن يمثل لحظة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني، النضال الذي تجسد من أجل الحرية والعدالة والخلاص من الظلم والقهر والعجز والتواطؤ الدولي الذي صمت عن الحق الفلسطيني على مدار ما يقارب من 77 سنة عندما اعترف بدولة الاحتلال ولم يعترف بأصحاب الأرض الحقيقيين.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "77 سنة ونعيش الظلم والقهر والعدوان ولا تزال الإبادة الجماعية تتجلى في أبشع صورها في قطاع غزة الذي يتعرض للقتل والتجويع والهدم ومحاولات الطرد والتهجير في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان متواصل استعماري استيطاني ببوابات وجدران وممارسة كل أشكال الضغط في وجه الشعب الفلسطيني.

وتابع أنه يتمنى أن تكون هذه المحطة الأخيرة لفاتورة الدم التي يدفعها الشعب الفلسطيني، "نشعر بأمل متجدد، ونشعر بأن تضحيات شعبنا الجسام ودماء أبناء شعبنا الطاهر التي تزهق على مرأى ومسمع العالم تثمر الحرية الأكيدة للشعب الفلسطيني التي طال انتظارها".