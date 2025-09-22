قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. احتمالية خسارة يامال جائزة الكرة الذهبية بسبب رونالدو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
محافظات

تحرير 105 محاضر وضبط سلع منتهية في حملات تموينية بكفر الشيخ

وكيل تموين كفر الشيخ
وكيل تموين كفر الشيخ
محمود زيدان

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، تكثيف الحملات التموينية للرقابة على المخابز ومتابعة موقف السلع الإستراتيجية والحالة التموينية بالأسواق والأسعار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

وتمكنت الحملات التموينية من تحرير 41 محضراً متنوعاً، شملت 25 محضراً لنقص الوزن، و7 محاضر لعدم النظافة، و3 محاضر لعدم الإعلان، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، ومحضر للتصرف في الخبز، ومحضر لعدم وجود سجل.

حررت الحملة 63 محضراً شملت مخالفات متنوعة، منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وتمكنت من ضبط 243 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و21 عبوة أحماض أمينية منتهية الصلاحية داخل محل مبيدات زراعية، و300 عبوة مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل سيارة توزيع، و34 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و30 طبق جبنة رومي عليها علامات التلف والعفن.

كما ضبطت 40 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير، فضلاً عن ضبط 36 برطمان عسل بدون فواتير و5 برطمانات عسل بدون بيانات، وضبط 5 كجم كبدة مجمدة بدون بيانات، و40 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة.

في مجال الوقود والمحروقات، حررت الحملة محضرًا ضد موزع غاز لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الحملات مستمرة يومياً للرقابة على المخابز والأسواق بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم التهاون في التصدي لأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تضر بالصالح العام.

كفر الشيخ التموين محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

