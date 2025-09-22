تحرير 105 محاضر وضبط سلع منتهية في حملات تموينية بكفر الشيخ

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، تكثيف الحملات التموينية للرقابة على المخابز ومتابعة موقف السلع الإستراتيجية والحالة التموينية بالأسواق والأسعار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

وتمكنت الحملات التموينية من تحرير 41 محضراً متنوعاً، شملت 25 محضراً لنقص الوزن، و7 محاضر لعدم النظافة، و3 محاضر لعدم الإعلان، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، ومحضر للتصرف في الخبز، ومحضر لعدم وجود سجل.

حررت الحملة 63 محضراً شملت مخالفات متنوعة، منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وتمكنت من ضبط 243 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و21 عبوة أحماض أمينية منتهية الصلاحية داخل محل مبيدات زراعية، و300 عبوة مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل سيارة توزيع، و34 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و30 طبق جبنة رومي عليها علامات التلف والعفن.

كما ضبطت 40 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير، فضلاً عن ضبط 36 برطمان عسل بدون فواتير و5 برطمانات عسل بدون بيانات، وضبط 5 كجم كبدة مجمدة بدون بيانات، و40 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة.

في مجال الوقود والمحروقات، حررت الحملة محضرًا ضد موزع غاز لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الحملات مستمرة يومياً للرقابة على المخابز والأسواق بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم التهاون في التصدي لأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تضر بالصالح العام.