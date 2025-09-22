مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات يحتضن معرضي في قطاع البناء والتصميمات الداخلية في أكتوبر القادم

يحتضن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر القادم، معرض Big 5 Construct قطر، المتخصص في قطاع البناء، بالتزامن مع INDEX Design قطر، المعني بقطاع التصميمات الداخلية والتجهيزات، وتشارك فيهما أكثر من 25 دولة .



ويشكل المعرضان ،حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية اليوم /الاثنين/، منصة مثالية لعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في قطاعي البناء والديكور الداخلي، كما يتيحان لأصحاب المصلحة والمعنيين فرصة التعاون وتبادل المعرفة بين الرؤى المحلية والخبرات الدولية، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع البناء وتعزيز مسيرة النمو المستدام في قطر.



ويتوقع أن يستقطبا عشرات العلامات التجارية المحلية والدولية، تعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة والأنظمة والخدمات من أكثر من 25 دولة، من بينها الصين والهند وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة .



كما يتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة آلاف الزوار والمتخصصين في قطاعي البناء والتصميم، من مقاولين ومستشارين ومهندسين معماريين إلى جانب أصحاب المشاريع ورواد الأعمال وخبراء التجهيزات الداخلية والتشطيب والموزعين .



ويأتي تنظيم المعرضين في وقت يشهد فيه قطاع البناء في قطر مرحلة ازدهار لافتة، من أهمها تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية بقيمة 81 مليار ريال، وتشرف عليه هيئة الأشغال العامة /أشغال/ خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ويهدف المشروع إلى تطوير قطاع النقل والمرافق الحكومية والمساحات الحضرية وأنظمة المياه، وغيرها.