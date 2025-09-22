قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
ببولاق الدكرور والدقي.. محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق
حالة طرد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بتروجيت وغزل المحلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الوادي الجديد يصدر قرارا بتكليف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية

منصور ابوالعلمين

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرارًا بتكليف الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد ندبًا، كمدير لمديرية التموين والتجارة الداخلية لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لضخ دماء جديدة بين القيادات التنفيذية، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية اخري وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدارس، والتأكد من جاهزيتها على أكمل وجه بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المدارس والمنشآت التعليمية بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

من جانب اخر واصل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، جولته التفقدية المفاجئة اليوم، بمتابعة سير العمل بمركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.

حيث اطمأن على انتظام العمل بالوحدات التأهيلية المختلفة، والانضباط الإداري داخل المركز، موجهًا بتقديم وجبة إفطار للأطفال المتواجدين خلال الفترة الصباحية، وتسجيل جميع الحالات إلكترونيًا لمتابعة تطورها ومدى استجابتها للعلاج، ومنح مكافأة مالية للعاملين؛ تقديرًا للانضباط والأداء المتميز.

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

