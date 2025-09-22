محافظ الوادي الجديد يصدر قرارا بتكليف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرارًا بتكليف الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد ندبًا، كمدير لمديرية التموين والتجارة الداخلية لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لضخ دماء جديدة بين القيادات التنفيذية، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية اخري وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدارس، والتأكد من جاهزيتها على أكمل وجه بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المدارس والمنشآت التعليمية بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

من جانب اخر واصل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، جولته التفقدية المفاجئة اليوم، بمتابعة سير العمل بمركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.

حيث اطمأن على انتظام العمل بالوحدات التأهيلية المختلفة، والانضباط الإداري داخل المركز، موجهًا بتقديم وجبة إفطار للأطفال المتواجدين خلال الفترة الصباحية، وتسجيل جميع الحالات إلكترونيًا لمتابعة تطورها ومدى استجابتها للعلاج، ومنح مكافأة مالية للعاملين؛ تقديرًا للانضباط والأداء المتميز.