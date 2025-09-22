بسنت النبراوي: "بسبوسة" أقرب شخصية لقلبي

أكدت الفنانة بسنت النبراوي أن شخصية "بسبوسة"، التي قدمتها في بداية مشوارها الفني، تعتبر الأقرب إلى قلبها، لأنها كانت نقطة انطلاقتها الفنية ولها مكانة خاصة لديها.

وقالت بسنت النبراوي خلال لقائها في برنامج "أنا وهو وهي"، الذي يقدمه الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب على قناة صدى البلد، أن كل عمل جديد يضيف إلى مسيرتها، لكن "بسبوسة" لها خصوصية مختلفة كونها البداية.

وأضافت، أن شخصيتها في مسلسل "اللي مالوش كبير" و"النضارة السوداء"، من الأدوار التي استمتعت بها كثيرًا، وأسهمت في إبراز تنوعها كممثلة قادرة على تقديم أنماط مختلفة.

وأوضحت النبراوي أنها تحب المزج بين الكوميديا والدراما، مؤكدة: "أي دور يُعرض عليّ ويكون جيدًا لن أرفضه"، في إشارة إلى حرصها على تقديم أدوار متنوعة ترضي جمهورها وتضيف إلى رصيدها الفني.