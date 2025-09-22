بسنت النبراوي: تعمقت في عالم التيك توك وتجربة قصة الوكيل واقعية جدًا

قالت الفنانة بسنت النبراوي إنها تعمقت مؤخرًا في عالم "تيك توك"، وهو ما ساعدها بشكل كبير في تقديم شخصيتها في قصة "الوكيل" ضمن أحداث مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، مشيرة إلى أن التجربة ألقت الضوء على كواليس العالم الافتراضي.

وأضافت بسنت النبراوي، خلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب على قناة صدى البلد، أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن كل ما يظهر على "تيك توك" سلبي، لكن الحقيقة أن هناك نماذج إيجابية أيضًا، مؤكدة أن هدف العمل كان توضيح ما يحدث خلف الكاميرا.

وأوضحت أن قصة "الوكيل" في المسلسل قدمت تفاصيل واقعية جدًا، حيث يوجد بالفعل وكالات تنظم للناس "لايفات" بشروط صعبة، والهدف منها الوصول إلى "التريند" لتحقيق مكاسب مادية يستفيد منها الوكيل أولًا.