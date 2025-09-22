رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد جامعة وارسو لبحث سبل التعاون بين الطرفين

في إطار حرص جامعة دمنهور على تعزيز شراكاتها الدولية، و الانفتاح الثقافي والعلمي وتطوير مخرجاتها التعليمية لتواكب التطورات العالمية، استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وفدا ممثلا عن جامعة وارسو ببولندا، ضم كل من الدكتورة أنا روبينكوفيسكا، الدكتور نجم الدين كرم الله، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماجد وصفي، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، و الدكتورة تيسير شادي المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، الدكتور محمد الفار، نائب المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، الدكتورة شيرين الفخراني، الدكتورة إيمان بركات، الدكتور محمد عبده، الدكتور محمود عسران، الدكتور منيع مبارك، الدكتور عصام أمين.

في مستهل اللقاء، أعرب "ترابيس" عن سعادته بتلك الزيارة الكريمة، مشيدا بالعلاقات الطيبة الممتدة التي تربط بين مصر و بولندا على المستوى الرسمي، وما شهدته من تطور لافت خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، فضلاً عن علاقات الصداقة التي تربط الشعبين.

وأضاف "ترابيس" أن جامعة دمنهور تحرص على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الجامعات العالمية المرموقة ومن بينها جامعة وارسو، وتحرص على فتح آفاق التعاون الدولي من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل، وهو ما يتوافق مع استراتيجيتها في الانفتاح على الثقافات العالمية للاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة، مما ينعكس على تحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي.

هذا وقد أوضحت الدكتورة منال مصطفى، أنه خلال اللقاء ناقش الطرفان إمكانية الاشتراك في مشروع خاص بالتغيرات المناخية، فضلا عن مقترح بروتوكول تعاون لتنفيذ زيارات قصيرة بين الجامعتين، واستقبال الطلاب بشرط اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بالجامعة، وكذا إمكانية اشتراك الجامعتين معا في مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي سيبدأ في أكتوبر ٢٠٢٥.

ومن جانبهم، أعرب ممثلي جامعة وارسو عن سعادتهم بالتعاون مع جامعة دمنهور، مشيدين بتقدم مستويات الدراسة بها، وتقديمها نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وبولندا، مشيرين إلى حرص جامعة وارسو على تعزيز الشراكات مع الجامعات المصرية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.