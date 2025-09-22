قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل خطة وقف الحرب في غزة بعد القمة العربية الإسلامية مع ترامب.. فيديو
وزير الخارجية: دعم مصري كامل لتطوير دور برلمان عموم إفريقيا
حقيقي فخورة جدا.. كارمن سليمان توجه رسالة إلى أنغام بعد حفلها في لندن
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
«سعيكم لتحقيق السلام مُقدر».. رسالة هامة من الرئيس السيسي إلى ترامب
رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي
وزير الخارجية: نرفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
سمير عمر يعلن مهام جديدة لـ6 قيادات إعلامية في قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد جامعة وارسو لبحث سبل التعاون بين الطرفين

رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد جامعة وارسو
رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد جامعة وارسو

في إطار حرص جامعة دمنهور على تعزيز شراكاتها الدولية، و الانفتاح الثقافي والعلمي وتطوير مخرجاتها التعليمية لتواكب التطورات العالمية، استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وفدا ممثلا عن جامعة وارسو ببولندا، ضم كل من الدكتورة أنا روبينكوفيسكا، الدكتور نجم الدين كرم الله، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماجد وصفي، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، و الدكتورة تيسير شادي المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، الدكتور محمد الفار، نائب المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، الدكتورة شيرين الفخراني، الدكتورة إيمان بركات، الدكتور محمد عبده،  الدكتور محمود عسران، الدكتور منيع مبارك، الدكتور عصام أمين.

في مستهل اللقاء، أعرب "ترابيس" عن سعادته بتلك الزيارة الكريمة، مشيدا بالعلاقات الطيبة الممتدة التي تربط بين مصر و بولندا على المستوى الرسمي، وما شهدته من تطور لافت خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، فضلاً عن علاقات الصداقة التي تربط الشعبين.

وأضاف "ترابيس" أن جامعة دمنهور تحرص على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الجامعات العالمية المرموقة ومن بينها جامعة وارسو، وتحرص على فتح آفاق التعاون الدولي من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل، وهو ما يتوافق مع استراتيجيتها في الانفتاح على الثقافات العالمية للاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة، مما ينعكس على تحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي.

هذا وقد أوضحت الدكتورة منال مصطفى، أنه خلال اللقاء ناقش الطرفان إمكانية الاشتراك في مشروع خاص بالتغيرات المناخية، فضلا عن مقترح بروتوكول تعاون لتنفيذ زيارات قصيرة بين الجامعتين، واستقبال الطلاب بشرط اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بالجامعة، وكذا إمكانية اشتراك الجامعتين معا في مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي سيبدأ في أكتوبر ٢٠٢٥.

ومن جانبهم، أعرب ممثلي جامعة وارسو عن سعادتهم بالتعاون مع جامعة دمنهور، مشيدين بتقدم مستويات الدراسة بها، وتقديمها نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وبولندا، مشيرين إلى حرص جامعة وارسو على تعزيز الشراكات مع الجامعات المصرية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة دمنهور جامعة وارسو رئيس جامعة دمنهور

