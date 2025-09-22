قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
مدبولي في الأمم المتحدة: ندين العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وصولا لقطر الشقيقة
مدبولي: الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية
رياضة

سيف زاهر يكشف تطلعات الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة

سيف زاهر
سيف زاهر
سارة عبد الله

وجه الإعلامي سيف زاهر، رسالة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قبل مواجهات الغد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: “الزمالك بكرة عاوز يوصل للنقطة رقم 19 ويفرق عن المصري وبيراميدز والأهلي عاوز يرجع إلى سلسلة الانتصارات كل فريق منهم عاوز يحقق أكبر مكسب قبل مباراة القمة، بالتوفيق للزمالك وللأهلي ولكل الأندية غداً”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حرس الحدود، في مباراة مرتقبة مساء غد الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعد المواجهة فرصة هامة للفريق الأحمر من أجل استعادة توازنه والتقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة خلال الأسابيع الماضية.

نتائج الأهلي الأخيرة في الدوري

حقق النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، فوزًا ثمينًا على نظيره سيراميكا بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بقدم اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعد مرواغة مميزة داخل منطقة الجزاء، حيث سدد الكرة داخل شباك محمد بسام حارس سيراميكا، وهذا الفوز يعزز من معنويات الفريق قبل مواجهة حرس الحدود.

