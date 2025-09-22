سيف زاهر يكشف تطلعات الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة

وجه الإعلامي سيف زاهر، رسالة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قبل مواجهات الغد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: “الزمالك بكرة عاوز يوصل للنقطة رقم 19 ويفرق عن المصري وبيراميدز والأهلي عاوز يرجع إلى سلسلة الانتصارات كل فريق منهم عاوز يحقق أكبر مكسب قبل مباراة القمة، بالتوفيق للزمالك وللأهلي ولكل الأندية غداً”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حرس الحدود، في مباراة مرتقبة مساء غد الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعد المواجهة فرصة هامة للفريق الأحمر من أجل استعادة توازنه والتقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة خلال الأسابيع الماضية.

نتائج الأهلي الأخيرة في الدوري

حقق النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، فوزًا ثمينًا على نظيره سيراميكا بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بقدم اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعد مرواغة مميزة داخل منطقة الجزاء، حيث سدد الكرة داخل شباك محمد بسام حارس سيراميكا، وهذا الفوز يعزز من معنويات الفريق قبل مواجهة حرس الحدود.