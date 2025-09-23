29 ساعة في الجو.. العالم يشهد أطول رحلة جوية مباشرة بالتاريخ

في خطوة قد تُحدث تحولاً لافتاً في عالم الطيران، أعلنت شركة "الخطوط الجوية الصينية الشرقية" عن إطلاق خط جوي جديد يوصف بأنه الأطول في العالم، حيث يمتد لمسافة تقارب 12 ألف ميل ويربط مدينة شنغهاي الصينية بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. هذه الرحلة، التي ستنطلق رسمياً في ديسمبر 2025، ستستغرق نحو 29 ساعة متواصلة عبر المحيط الهادئ، لتشكل جسراً جوياً غير مسبوق بين قارتين بعيدتين.

تفاصيل الرحلة ومسارها

الرحلة الجديدة، التي تحمل الرقم 746، ستُسير مرتين أسبوعياً في اتجاه بوينس آيرس، أيام الثلاثاء والجمعة. أما رحلة العودة، برقم 745، فستنطلق من شنغهاي أيام الاثنين والخميس ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2025.



ورغم طول المسافة، ستتوقف الطائرة، من طراز بوينغ 777-300ER، لمدة ساعتين فقط في مطار أوكلاند بنيوزيلندا للتزود بالوقود، على أن يبقى الركاب على متنها خلال هذه الفترة، الأمر الذي يُبقي على تصنيفها كرحلة مباشرة.

ومن اللافت أن رحلة العودة ستكون أقصر نسبياً، بمدة تقترب من 25.5 ساعة، بفضل الرياح المواتية التي تسرّع من مسار الطيران.

أسعار التذاكر وتجربة السفر

لن تكون هذه التجربة الفريدة في متناول الجميع، إذ تبدأ أسعار التذاكر في الدرجة السياحية من 1538 إلى 2270 دولاراً أميركياً لرحلات ديسمبر. أما المسافرون الباحثون عن راحة أكبر خلال يوم ونصف من الطيران، فبإمكانهم حجز مقاعد درجة الأعمال المزودة بأسرّة مسطحة، بأسعار تبدأ من نحو 5000 دولار.



وتوصي الشركة المسافرين بالاستعداد ذهنياً وبدنياً لمثل هذه الرحلة الطويلة، التي تُعد اختباراً حقيقياً للصبر والقدرة على التكيف مع ظروف السفر الممتد.

أبعاد استراتيجية تربط بين قارات بعيدة

يمثل هذا المسار خطوة تاريخية لشركة الطيران الصينية، إذ يُعد أول خط مباشر لها إلى أمريكا الجنوبية عبر النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. فهو يتجاوز محطات التوقف التقليدية في أوروبا أو الولايات المتحدة، ليخلق جسراً جوياً جديداً بين آسيا وأمريكا اللاتينية.

وبحسب تقارير إعلامية، قد تمهد هذه الخدمة لإطلاق خط إضافي بين بوينس آيرس وأوكلاند، نظراً للطلب المتزايد على هذا المسار.

فوائد اقتصادية وسياحية

رحبت كاري هوريهانغاني، الرئيسة التنفيذية لمطار أوكلاند، بالخطوة معتبرة أنها ستعيد ربط نيوزيلندا بالأرجنتين مباشرة بعد سنوات من الانقطاع. وأكدت أن هذه الخدمة ستعزز السياحة والتجارة والتعليم الدولي، فضلاً عن توفير روابط جديدة لأكثر من 40 ألف مواطن من أميركا الجنوبية المقيمين في نيوزيلندا.

بهذا المسار الطموح، تدخل الخطوط الجوية الصينية الشرقية سباقاً عالمياً جديداً في مجال الطيران، حيث لم يعد الأمر مقتصراً على تقليص مدة الرحلات، بل على القدرة على ربط أبعد النقاط على الأرض بخطوط مباشرة. ورغم التحديات المتمثلة في طول الوقت وارتفاع التكلفة، فإن هذه الرحلة تحمل في طياتها بعداً استراتيجياً واقتصادياً، قد يجعلها علامة فارقة في تاريخ الطيران المدني العالمي.