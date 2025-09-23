قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
الذهب عند قمة جديدة مع توقع المزيد من خفض أسعار الفائدة في المستقبل

وكالات

حلقت أسعار الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق، وسط قراءة الأسواق بيانات اقتصادية وتصريحات لمسؤولين في الفدرالي الأميركي، أجمعت على القلق من التضخم.

بلغت العقود الآجلة للذهب أعلى مستوى لها عند 3.763.10 دولاراً للأونصة وهو رقم قياسي جديد بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، ويتوقع خفضين آخرين هذا العام.

وعلى صعيد التداولات، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8% مسجلاً 3711.45 دولار للأونصة.

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 42% هذا العام، مع ارتفاع الطلب من البنوك المركزية، وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين بشأن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وتركز الأسواق حالياً على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم.

فيما من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 12 مسؤولاً في الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع، من بينهم رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون مزيداً من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.


وقال رئيس الفدرالي الاميركي في أنتلانتا رافائيل بوستيك، إنه لا يرى حالياً حاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب المخاوف بشأن التضخم.

وأوضح بوستيك، وفقاً لمقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أن مخاوف التضخم تجعله متردداً في الوقت الحالي في دعم أي خفض جديد لأسعار الفائدة في أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم من تحول المخاطر الاقتصادية مؤخراً نحو القلق بشأن التوظيف.

وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفّض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، مع التحذير من ضغوط التضخم المستمرة، وهو ما أثار الشكوك حول وتيرة التيسير المقبلة.
من جانبه، قال كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد تيم ووترر في تصريحات نقلتها رويترز، إن أسعار الذهب عادت لتقترب من مستوى 3700 دولار، وقد نشهد تسجيل مستويات جديدة هذا الأسبوع إذا واصلت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية إعطاء إشارات تسمح للاحتياطي الفدرالي بالاستمرار في خفض أكثر للفائدة.

وأضاف ووترر أن مزيجاً من موقف الاحتياطي الفدرالي بشأن التيسير النقدي  والطلب المستمر من البنوك المركزية يمنح الزخم لصالح الذهب.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، مع احتمالات تبلغ 93% و81% على الترتيب، بحسب أداة فيد ووتش.
              
وارتفع الذهب، الذي غالباً ما يستفيد من انخفاض معدل الفائدة، بأكثر من 40% منذ بداية العام، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات شراء البنوك المركزية والتيسير النقدي.

