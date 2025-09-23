الذهب عند قمة جديدة مع توقع المزيد من خفض أسعار الفائدة في المستقبل

حلقت أسعار الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق، وسط قراءة الأسواق بيانات اقتصادية وتصريحات لمسؤولين في الفدرالي الأميركي، أجمعت على القلق من التضخم.

بلغت العقود الآجلة للذهب أعلى مستوى لها عند 3.763.10 دولاراً للأونصة وهو رقم قياسي جديد بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، ويتوقع خفضين آخرين هذا العام.

وعلى صعيد التداولات، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8% مسجلاً 3711.45 دولار للأونصة.

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 42% هذا العام، مع ارتفاع الطلب من البنوك المركزية، وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين بشأن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وتركز الأسواق حالياً على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم.

فيما من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 12 مسؤولاً في الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع، من بينهم رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون مزيداً من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.



وقال رئيس الفدرالي الاميركي في أنتلانتا رافائيل بوستيك، إنه لا يرى حالياً حاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب المخاوف بشأن التضخم.

وأوضح بوستيك، وفقاً لمقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أن مخاوف التضخم تجعله متردداً في الوقت الحالي في دعم أي خفض جديد لأسعار الفائدة في أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم من تحول المخاطر الاقتصادية مؤخراً نحو القلق بشأن التوظيف.

وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفّض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، مع التحذير من ضغوط التضخم المستمرة، وهو ما أثار الشكوك حول وتيرة التيسير المقبلة.

من جانبه، قال كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد تيم ووترر في تصريحات نقلتها رويترز، إن أسعار الذهب عادت لتقترب من مستوى 3700 دولار، وقد نشهد تسجيل مستويات جديدة هذا الأسبوع إذا واصلت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية إعطاء إشارات تسمح للاحتياطي الفدرالي بالاستمرار في خفض أكثر للفائدة.

وأضاف ووترر أن مزيجاً من موقف الاحتياطي الفدرالي بشأن التيسير النقدي والطلب المستمر من البنوك المركزية يمنح الزخم لصالح الذهب.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، مع احتمالات تبلغ 93% و81% على الترتيب، بحسب أداة فيد ووتش.



وارتفع الذهب، الذي غالباً ما يستفيد من انخفاض معدل الفائدة، بأكثر من 40% منذ بداية العام، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات شراء البنوك المركزية والتيسير النقدي.