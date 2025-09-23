الإعدام شنقًا لقاتل خاله حرقًا في الأقصر

أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارًا بإعدام شاب يدعى “ محمد النوبي عبيد الله”، بعد إدانته بقتل خاله عمدًا عقب إشعاله النار في جسده وسط خلافات عائلية.

الحادث وقع داخل إحدى قرى مركز القرنة غرب المحافظة، حيث نشبت مشادة كلامية بين الطرفين انتهت بقيام المتهم بسكب مادة مشتعلة على خاله وإشعال النار فيه، مما أدى إلى إصابته بحروق قاتلة أودت بحياته.

المحكمة كانت قد أحالت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، وجاء الرد مؤيدًا للحكم، لتقضي هيئة المحكمة بإجماع الآراء بتنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا على المتهم بعد ثبوت الجريمة بالأدلة والشهادات.