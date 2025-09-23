قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الطيران يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للإيكاو بمونتريال | صور

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

يشارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على رأس وفد مصري رفيع المستوى يضم الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطه رئيس سلطة الطيران المدني، وريم العرابي المُمثل المناوب لمصر بمجلس الإيكاو، وعدد من مسؤولي سلطة الطيران المدني ، في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والتي تنعقد بمدينة مونتريال بكندا  اعتبارًا من 23 سبتمبر الجاري بمشاركة ممثلي 193 دولة وأكثر من 50 منظمة دولية، لبحث مستقبل النقل الجوي وصياغة السياسات العالمية للسنوات  المقبلة.

وفي هذا السياق ، أكد الدكتور سامح الحفني أن مصر  برؤيتها الاستراتيجية وموقعها الجغرافي المتميز  وخبراتها المتراكمة في مجال الطيران المدني تمضى  قُدمًا في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في هذا المجال ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير صناعه النقل الجوي العالمي، بما يُعزز السلامة الجوية، ويُرسّخ مفاهيم الاستدامة، ويضمن صناعة أكثر أمانًا وكفاءة وفاعلية.

وعلى هامش الفعاليات، شارك وزير الطيران المدني في الاحتفالية الخاصة بمرور عشرين عامًا على تمثيل المفوضية الأوروبية داخل الإيكاو، وذلك بحضور كل من السيد ابوسطولوس تزيتزيكوستاس رئيس المفوضية الأوروبية للنقل المستدام والسيد فيليب كورنليس رئيس قطاع الطيران  بالمفوضية  والسيده دلفين ميشو نوديه ممثله المفوضية الأوروبية فى مجلس الايكاو والسيده ماجده كوبشينسكا مدير عام النقل بالمفوضية ولفيف من كبار المسؤولين الدوليين فى مجال صناعه النقل الجوى وممثلى المنظمات العالمية.

وقد أشار الدكتور سامح  الحفني أن هذه المناسبة ليست مجرد احتفال بمرور عقدين من التعاون ، بل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بإرساء القواعد المنظمة  لصناعة الطيران المدني الدولي، التى تقوم على اساسها منظمه الايكاو .. مشيدًا بدور  المفوضية الأوروبية كشريك فاعل واستراتيجي في دعم منظومة الطيران العالمي،، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق طيران اكثر أمنا وسلامه واستدامة.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تُعقد كل ثلاث سنوات، وتُعد أعلى سلطة تشريعية في المنظمة حيث تضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء. وتهدف إلى وضع السياسات العامة للطيران المدني الدولي، واعتماد المعايير والتوصيات التي تضمن سلامة وأمن الطيران، وانتخاب أعضاء مجلس الإيكاو، إضافةً إلى إقرار الميزانية وخطط العمل المستقبلية.
 

كما تمثل الجمعية العامة منصة رئيسية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يتيح لها الدفاع عن مصالحها الوطنية فى مجال الطيران المدنى والحصول على الدعم الفنى والمساهمة فى حماية البيئة وتطوير استراتيجيات الاستدامة.

وزير الطيران وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني

