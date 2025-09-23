التحقيق فى واقعة إجبار أولياء أمور على شراء الزي من مدرسة في شبرا الخيمة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن تشكيل لجنة من إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، لفحص صحة واقعة بيع الزي المدرسي تابع لمدرسة أحمد شوقي ببهتيم، ومنع دخول الطلاب غير المشترين منها، وفتح تحقيق عاجل ومعرفة حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأكد مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن المديرية أو إدارة شرق شبرا لا تفرض على أولياء الأمور شراء الزي المدرسي من مكان محدد، مؤكدا أنه يتم التحقيق لمعرفة تفاصيل الواقعة ومحاسبة المسؤول عنها إن ثبتت صحتها.



كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا منشورات وتعليقات لأولياء أمور من منطقة بهتيم، أبدوا خلالها استياءهم من قيام مدرسة أحمد شوقي ببيع الزي المدرسي للطلاب داخل المدرسة، بل ومنع دخول الطلاب الذين لم يشتروا الزي منها، معتبرين ذلك نوعا من الإجبار والضغط على الأسر، خاصة في ظل الأعباء المادية مع بداية العام الدراسي.



وطالب الأهالي مسؤولي التعليم في القليوبية بالتدخل العاجل، مؤكدين أن دور المدرسة يقتصر فقط على تحديد شكل الزي ومواصفاته، دون إجبار أولياء الأمور على شرائه من مكان بعينه.