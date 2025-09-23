انطلاق بطولة مصر الدولية للكروكيه بمشاركة 10 دول

انطلقت صباح اليوم "الثلاثاء"، منافسات بطولة مصر الدولية للكروكيه، التي ينظمها الاتحاد المصري للكروكيه برئاسة الدكتور محمد رسلان، بمشاركة 10 دول.

وتقام البطولة خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة 88 لاعبًا من 10 دول.

وتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدور الرئيسي بينما يخوض أصحاب المراكز الرابع والخامس والسادس مباريات تأهيلية مع لاعبين من المجموعات المجاورة، على أن يكتمل بذلك عقد الدور الرئيسي بداية من دور الـ32.

ويشارك في بطولة مصر الدولية 2025 لاعبين من، أستراليا، جنوب إفريقيا، أمريكا، إسبانيا، فلسطين، كندا، إيرلندا، التشيك، إنجلترا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتقام البطولة علي ملاعب الاتحاد المصري للكروكيه بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بالإضافة إلى ملاعب أندية الجزيرة والصيد وهليوبوليس الشروق والزهور والزمالك.