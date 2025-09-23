اورنچ بيزنس شريك التكنولوجيا الرسمي لمعرض «سيتي سكيب مصر» 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
 أعلنت اورنچ بيزنس عن رعايتها لنسخة 2025 من «سيتي سكيب مصر» Cityscape Egypt أكبر معرض عقاري في مصر، لتكون الشريك التكنولوجي الرسمي للمعرض الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتمتد فعالياته على مدار 4 أيام خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2025 في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة. وتأتي رعاية اورنچ بيزنس لمعرض Cityscape Egypt لتعكس التزام الشركة بدعم التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتتماشى مع استراتيجية الشركة التي نجحت في أن تصبح شريكا تكنولوجيا موثوقا في العديد من المشروعات العقارية الكبرى في جميع المدن الذكية بمصر، بداية بالعاصمة الإدارية وحتى مدن الساحل الشمالي والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر. وخلال مشاركتها في المعرض، تستعرض اورنچ بيزنس مجموعة من أحدث الحلول التقنية والخدمات الذكية المتكاملة التي تخدم القطاع العقاري سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو إدارية، ومن بين تلك الحلول "منصة المدينة الذكية" (Smart City platform) لتوضيح مزاياها في إدارة المجتمعات السكنية المغلقة وتقديم حلول فعّالة للمطورين من حيث الكفاءة التشغيلية والأمان وجودة الحياة. كما تستعرض اورنچ بيزنس نموذج تفاعلي لأتمتة المنازل حيث سيتم إبراز مختلف مكونات ومستشعرات المنازل الذكية، بما في ذلك أنظمة الإضاءة والتكييف والتحكم في الستائر والأجهزة، بهدف تمكين الزوار من الحصول على تجربة مباشرة للحياة الذكية داخل الوحدات السكنية الذكية. ويُعد معرض سيتي سكيب مصر 2025 منصة شاملة تجمع تحت سقف واحد أبرز الفاعلين في قطاع العقارات محليًا وإقليميًا وعالميا، بما في ذلك ممثلي الهيئات الحكومية وصنّاع السياسات وكبار المستثمرين في السوق العقاري، والأسماء اللامعة في الهندسة المعمارية والتصميم، وسيشهد المعرض سلسلة من الجلسات النقاشية بعنوان Cityscape Talks تضم نخبة من الخبراء والقادة في مجالات التطوير العقاري والتكنولوجيا والاستثمار، ومن بين المتحدثين هذا العام، يشارك هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاورنچ مصر في استعراض دور التكنولوجيا الذكية في إعادة تشكيل مستقبل المجتمعات العمرانية. تعقيبًا على هذه الشراكة الاستراتيجية، أعرب المهندس محمد شبل، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة اورنچ مصر، عن سعادته بمشاركة اورنچ بيزنس في معرض "سيتي سكيب" كشريك التكنولوجيا والابتكار الرسمي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس الدور الريادي الذي تلعبه اورنچ بيزنس في دعم جهود التحول الرقمي داخل القطاع العقاري. وأوضح شبل أن اورنچ بيزنس تقوم بدور استراتيجي يتجاوز حدود خدمات الاتصالات، حيث تسهم بفعالية في تطوير وتحديث القطاع من خلال حلول رقمية متكاملة تُمكّن المطورين العقاريين من تعزيز كفاءاتهم، وتُسهم في تقديم أنماط حياة أكثر ذكاءً وابتكارًا للمجتمع المصري. وأضاف أن اورنچ بيزنس تستعرض خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من أبرز حلول وخدمات المدن الذكية التي تنفرد بها، وفي مقدمتها منصة المدن الذكية، والنموذج التفاعلي لأنظمة أتمتة المنازل، والذي يضم مكونات وأجهزة استشعار متطورة تسهم في تحسين تجربة العيش داخل المنازل الذكية. وأشار شبل أن اورنچ بيزنس استطاعت خلال السنوات الماضية ترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، بدءًا من أنظمة الاتصالات المتكاملة، مرورًا بتقنيات إنترنت الأشياء، ووصولًا إلى الحلول الرقمية المتقدمة التي تُعزز كفاءة إدارة المشروعات العقارية، وتدعم مفاهيم الراحة والاستدامة في المجتمعات الحديثة. جدير بالذكر أن اورنچ بيزنس تمتلك رؤية متقدمة للغاية ساهمت في دعم التحول الرقمي داخل قطاع العقارات، وتقديم بنية تحتية تكنولوجية متطورة تشمل شبكات الألياف الضوئية، وخدماتTriple Play للإنترنت فائق السرعة والهاتف الأرضي، وتلفزيون IPTV، كما تقدم حلولا تكنولوجية متنوعة في خدمات الأمن السيبراني، والأمن الذكي، وإدارة الطاقة، والتحكم عن بُعد، وهي الشركة المسؤولة عن إنشاء وتشغيل مركز بيانات العاصمة الإدارية، الأكبر من نوعه في أفريقيا. وتهدف اورنچ من خلال هذه المبادرات إلى تمكين المطورين العقاريين من تقديم تجربة سكنية عصرية تواكب تطلعات العملاء، وتُسهم في بناء مجتمعات ذكية ومستدامة ترتقي بمستوى جودة الحياة في مصر.

