اجتماع وزيري الشؤون النيابية والرياضة لبحث مبادرات توعوية مشتركة للنشء والشباب

عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعًا، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث مبادرات مشتركة بين الوزارتين تستهدف رفع الوعي لدى فئتي النشء والشباب.

ناقش الوزيران خلال الاجتماع سبل دعم النشء والشباب على جميع المستويات، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، التي تشدد دائمًا على تكثيف المبادرات والفعاليات الداعمة لفئتي النش والشباب، بما يساهم في تأهيلهم اجتماعيًا وعمليًا وسياسيًا، من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو تأهيل الشباب للقيادة، كونهم القوة الكبيرة التي يعول عليها الوطن، وسواعد بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا، حيث مجتمع متحضر، يسوده العدل، ويعيش فيه الجميع أمام القانون سواسية.

ومن المقرر أن تعمل وزارتا الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة على تكثيف المبادرات التي تهدف إلى فتح مساحات الحوار والنقاش مع الشباب والنشء، وإقامة جلسات وورش عمل مختلفة، من شأنها المساهمة في توفير بيئة ثقافية ورياضية ومجتمعية وسياسية أفضل، تؤهلهم لاغتنام كل الفرص المتاحة لهم مستقبلًا، وهم على درجات عالية من الاحتراف والجاهزية الكاملة، في شتى مجالات الحياة، وفي كل التخصصات التي يمكن لهم أن يعملوا بها.

وناقش المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عقد فعاليات مختلفة، من شانها إحاطة الشباب والنشء بأبعاد الأمن القومي، وتثقيفهم في هذا الشأن، ورفع درجات وعيهم بحقيقة وواقع الأوضاع الإقليمية والدولية، حتى يتسنى لهم تحقيق المعرفة الكاملة بما يحتاجه الوطن، وتوفير الدراية بمتطلبات المرحلة، وما تحتاجه البلاد خلال هذه الفترة من تماسك مجتمعي، وتلاحم شعبي، ووعي كامل يناسب بلد كبير وشعب عريق.