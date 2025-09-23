قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجيش الأوكراني يعلن ضرب منشأتين روسيتين للنفط في بريانسك وسامارا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الأوكراني، أعلن عن ضرب منشأتين روسيتين للنفط في منطقتي بريانسك وسامارا.

في سياق متصل أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أب وابنه لتورطهما في عمليات تخريب في منشآت النفط والغاز والنقل بمنطقة سامارا في الفترة ما بين 2023-2025.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له : إنه جرى اعتقال المخربيْن الموالين لأوكرانيا أثناء استعدادهما لتفجير جسر للسكك الحديدية فوق نهر سامارا ومصادرة 13.5 كيلوجراما من المتفجرات بحوزتهما.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: المخربان اعترفا بتفجير خط أنابيب غاز وجسرين للسكك الحديدية والتورط في تفجير محطة تحويل كهرباء في مصفاة نفط في منطقة سامارا.

وختم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قائلا : المحتجز بتهمة التخريب في منطقة سامارا اعترف بأنه اختار الأهداف بنفسه.

الجيش الأوكراني روسيا نفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

