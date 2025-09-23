نابولي يعلن تجديد عقد بوليتانو

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد لاعبه الإيطالي ماتيو بوليتانو، جناح الفريق، ليواصل مسيرته مع الفريق الجنوبي حتى 30 يونيو 2028.

وجاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني، مؤكداً استمرار بوليتانو ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل وما بعده.

وانضم بوليتانو إلى نابولي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020، وظهر لأول مرة بقميص الفريق في 3 فبراير 2020، خلال المباراة التي فاز فيها نابولي على سامبدوريا بنتيجة 4-2.

وسجل بوليتانو هدفه الأول مع نابولي في 19 يوليو من نفس العام، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق على أودينيزي 2-1، قبل أن يسجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في 14 سبتمبر 2022 ضد فريق رينجرز الإسكتلندي.

وعلى مدار مسيرته مع نابولي، شارك بوليتانو في 238 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا، وقدم 35 تمريرة حاسمة، ونجح في التتويج مع الفريق بلقبين للدوري الإيطالي ولقب واحد لكأس إيطاليا.