عاجل
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
نابولي يعلن تجديد عقد بوليتانو

إسراء أشرف

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد لاعبه الإيطالي ماتيو بوليتانو، جناح الفريق، ليواصل مسيرته مع الفريق الجنوبي حتى 30 يونيو 2028.

وجاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني، مؤكداً استمرار بوليتانو ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل وما بعده.

وانضم بوليتانو إلى نابولي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020، وظهر لأول مرة بقميص الفريق في 3 فبراير 2020، خلال المباراة التي فاز فيها نابولي على سامبدوريا بنتيجة 4-2.

وسجل بوليتانو هدفه الأول مع نابولي في 19 يوليو من نفس العام، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق على أودينيزي 2-1، قبل أن يسجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في 14 سبتمبر 2022 ضد فريق رينجرز الإسكتلندي.

وعلى مدار مسيرته مع نابولي، شارك بوليتانو في 238 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا، وقدم 35 تمريرة حاسمة، ونجح في التتويج مع الفريق بلقبين للدوري الإيطالي ولقب واحد لكأس إيطاليا.

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

