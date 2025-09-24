3 عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر؟.. اغتنمها لها ثواب عظيم

3 عبادات أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها بعد صلاة الفجر، لثوابها العظيم، حيث ينبغى على المسلم أن يحرص على فعل بعض العبادات من بعد أداء صلاة الفجر في جماعة وحتى شروق الشمس لاغتنام ثوابها وهذه العبادات هى:

1- أن يبقى المصلي جالساً في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وتذهب حمرتها

2- ثم يصلى ركعتين وذلك كما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، في الحديث: "من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة".

3-ترديد الذكر في هذا الوقت ومن الأذكار المأثورة التي رغب فيها الشرع الشريف، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والتلاوة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

أعظم الأعمال ثوابا بعد صلاة الفجر

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من أهم الأعمال بعد صلاة الفجر في الحديث الشريف "من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة".

ويمكن اختصار أعظم الأعمال ثوابا بعد صلاة الفجر والتي حث عليها الشرع الشريف في النقاط التالية:

الترديد مع المؤذن كما ينادي المؤذن، حتى إذا قال المؤذّن: «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» قال المسلم: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله».

دعاء ما بعد الأذان، وسؤال الله -تعالى- الوسيلة والفضيلة لرسول الله.

الدعاء بين الأذان والإقامة.

صلاة ركعتين نافلةً؛ وهي سنّةٌ عن رسول الله.

تأدية فريضة الفجر.

ترديد أذكار ما بعد الصلاة، وأذكار الصباح، وما تيسّر من ذكر وتلاوة القرآن حتى طلوع الشمس.

فضل الأذكار بعد صلاة الفجر

يعد ترديد الأذكار حتى وقت الشروق من أعظم الأعمال ثوابا بعد صلاة الفجر، قد ورد فيه من السُنة النبوية الشريفة ما يبين هذا الفضل ونعرضه في النقاط التالية:

محو الذنوب والخطايا. تفريج الهمّ، وكشف الغمّ. دفع البلاء. جلب الرزق والمباركة فيه. انشراح الصدر، وسعادة النفس. تنزُّل الخيرات، وهطول الأمطار. إنجاب الذريّة والأولاد بإذن الله عز وجل. إظهار التأدب مع الله تعالى، لأنه في حاجة دائمة إليه.

أفضل الذكر بعد صلاة الفجر

ورد أن من أفضل الذكر بعد صلاة الفجر ما روى الترمذي ، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، لهُ المُلكُ، ولهُ الحمدُ، يُحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل .

وعن أفضل الذكر بعد صلاة الفجر روى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب: اللهم أجرني من النار . سبع مرات.

وجاء أن من أفضل الذكر بعد صلاة الفجر كذلك : اللهمَّ إني أسألكَ علمًا نافِعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا(بَعْد السّلامِ من صَلاةِ الفَجْر).، وأيضًا :اللهم بكَ أحاول، وبكَ أصاول، وبك أقاتل (بعد صلاة الفجر).