علي الحجار نجم احتفالية 6 أكتوبر على مسرح البالون

صرح الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

بأنه تم الإتفاق مع الفنان القدير علي الحجار إحياء إحتفالية ذكرى إنتصار 6 أكتوبر وذلك يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر على مسرح البالون بالعجوزة.

تقام إحتفالية ذكرى إنتصار 6 أكتوبر تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بإستقبال الفنان علي الحجار بمسرح البالون للمرة الثالثة.

وأوضح "عبدالمنعم" أن فرقتي أنغام الشباب والالات الشعبية سيشاركان في الفصل الاول من الحفل حرصا منه علي مشاركة كافة فرق البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية في هذا الحدث الكبير.

الجدير بالذكر أن الفنان القدير علي الحجار أحيا حفلتان على مسرح البالون بدأها بإحتفالية ذكرى إنتصارات أكتوبر العام الماضي وبعدها أحيا "الحجار" إحتفالية عيد الحب فبراير الماضي.

من ناحية أخرى هناك أوبريت من تأليف والحان محمد مصطفي تدور أحداثه حول صراع الحرب في اكتوبر ١٩٧٣ وسوف تقدم هذا الأوربريت فرقتي رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والقومية للفنون الشعبية ويخرجه تامر عبد المنعم.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد إجتمع بفرق البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وبوجود رؤساء الفرق ومدير مسرح البالون وذلك للإعداد لإحتفال ذكرى إنتصار 6 أكتوبر ومناقشة ما هو قادم مساء أمس.