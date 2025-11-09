قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من مران الزمالك الختامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر |شاهد
بعد زيادتها لـ 1500 جنيه .. طريقة الاستفادة من منحة العمالة غير المُنتظمة 2025
دعماً لمحدودي الدخل.. 70 مليون زجاجة زيت مُدعّمة على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا |فيديو
أجواء استثنائية.. نجوم الأهلي يُوجّهون رسالة شكر لـ الإمارات قبل نهائي السوبر المصري
استمرار الصمت الدولي يُضاعف الكارثة.. مسئول بدارفور: المتمردون يقومون باحتلال استيطاني في السودان
عزة مصطفى: احنا محتاجين أحزاب جديدة ومؤثرة في الشارع
تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان
بالأسماء.. مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية
عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. و«القمة» تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم
نادر العشري: مباراة الأهلي فرصة كبيرة لـ«عبدالرؤوف».. والعامل البدني سيحسم المواجهة
رؤية مُعاصرة.. عمرو يوسف: «السلم والثعبان 2» مرجع للعلاقات العاطفية |فيديو
باسم مرسي: 4 لاعبين كبار في الزمالك رفضوا عودتي
رياضة

كمونة: يجب مشاركة الجزيري أساسيًا ضد الأهلي.. ولا أنصح عبد الرؤوف بالدفاع في النهائي

حسن العمدة

تحدّث محمد كمونة نجم فريق الزمالك السابق، عن مواجهة الفارس الأبيض أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري. 

وقال “كمونة” في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "يجب أن يتفادى عبدالرؤوف خطأ يانيك فيريرا في القمة الماضية بالتراجع للدفاع أمام الأهلي".

وأضاف: "يجب أن يدفع عبدالرؤوف بـ الجزيري أمام الأهلي في نهائي السوبر، ومحمد شحاتة لاعب مميز ويمتلك مقومات رائعة".

وأكمل: "الأهلي يمتلك مقومات هجومية قوية ونهائي السوبر سيكون "معركة" في وسط الملعب، والمباراة ستحسم بركلات الترجيح أو فوز أحد القطبين بفارق هدف".

واختتم حديثه قائلًا:" مباراة القطبين سنة أولى قمة لتوروب وعبدالرؤوف وبالتالي ستكون صعبة للغاية على الثنائي، مباراة القمة ستكون قتال في وسط الملعب ومن يحسم معركة الوسط سيفوز باللقب والزمالك سيلعب على خطف هدف أمام الأهلي".

محمد كمونة الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري يانيك فيريرا فيريرا الجزيري

رقاقة الذكاء الاصطناعي

جوجل تكشف عن رقاقة الذكاء الاصطناعي «Ironwood TPU»: أقوى معالج ذكاء اصطناعي حتى الآن

الصين توافق على استئناف تصدير الرقائق الحيوية إلى قطاع السيارات الأوروبي

الصين توافق على استئناف تصدير الرقائق الحيوية إلى قطاع السيارات الأوروبي

أكبر انخفاض في أسهم شركات التكنولوجيا منذ أبريل بعد موجة بيع ضخمة تتجاوز 800 مليار دولار

أكبر انخفاض في أسهم شركات التكنولوجيا منذ أبريل بعد موجة بيع ضخمة تتجاوز 800 مليار دولار

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد