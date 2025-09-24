قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مسؤول سابق بالناتو: روسيا تنتهج سلوكًا متهورًا في الأجواء الأوروبية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن سلوك روسيا في الأجواء الأوروبية يعكس نمطًا متكررًا من "التصرفات المتهورة"، حتى وإن لم تُنشر بعد نتائج التحقيقات بشأن الحادث الأخير الذي نُسب إلى موسكو.

وأضاف ويليامز في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى الآن، نتائج التحقيقات لم تُعلن رسميًا، وروسيا تنفي ضلوعها، لكن هذا السلوك ليس جديدًا عليها، قد لا يكون الفعل متعمّدًا، لا أحد يعلم، لكنه يتماشى مع ما يصفه الناتو بـالسلوك المتهور الذي بات يتكرر بشكل لافت".

وأوضح أن روسيا درجت على القيام باختراقات للأجواء التابعة لدول حلف الناتو، ربما لاختبار جاهزية وقدرة الدفاع الجوي للحلف، قائلاً: "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها روسيا بتصرفات من هذا النوع، ويبدو أن هدفها هو اختبار رد فعل الناتو".

وأكد ويليامز أن الناتو "لا يمكنه تجاهل هذه الأفعال"، حتى وإن لم تُصنّف كـ"هجوم مباشر"، موضحًا أن "أي رد من جانب الناتو قد يمنح روسيا معلومات استخباراتية حول طريقة تعاطي الحلف مع هذه الانتهاكات، مما يجعل الموقف معقدًا وخطيرًا".

وعند سؤاله عمّا إذا كانت دول الناتو متفقة بالفعل على كيفية الرد، أجاب: "هذا سؤال صعب، الحقيقة أن هناك تباينًا في مواقف الدول الأعضاء، على سبيل المثال، لا يمكن القول إن الولايات المتحدة، أو حتى المجر، متفقتان تمامًا على نهج موحّد للرد على روسيا، المواقف تختلف، وقد ينعكس ذلك على نوعية الرد أو توقيته".

https://www.youtube.com/shorts/7lJXyZwaqFU

