الإسماعيلية تستعد لإقامة“اليوبيل الفضي”.. لمهرجان الفنون الشعبية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة استعدادات انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الخامسة والعشرين "اليوبيل الفضي".



وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ممثلي مديرية أمن الاسماعيلية، إدارة الحماية المدنية، وإدارة مرور الإسماعيلية، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصورالثقافة، الفنان ماهر كمال مستشار المحافظ للفنون والشئون الثقافية ومدير المهرجان، شيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، عدد من مديري عموم المديريات الخدمية، رؤساء مراكز ومدن الاسماعيلية ، القصاصين، القنطرة غرب، وفايد، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مديري عموم إدارات السياحة والحسابات الخاصة والعلاقات العامة والعلاقات الخارجية والإعلام والحملة الميكانيكية، والجهات المعنية بالمهرجان.

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن انطلاق الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية "اليوبيل الفضي" خلال الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ من شهر أكتوبر ٢٠٢٥، بمشاركة عدد من الفرق المصرية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والبالغ عددها ٩ فرق، بالإضافة إلى مشاركة فرقتي "رضا للفنون الشعبية" و"الفرقة القومية"، بجانب عدد من الفرق الأجنبية والعربية التي أكدت حضورها "الهند - رومانيا - غينيا - الأردن - إندونيسيا - أوزبكستان - الصين،- بولندا"، ومن المنتظر مشاركة "لبنان - سريلانكا – بنجلادش" .

كما تم عرض و مناقشة مقترحات مكان إقامة طابور عرض الفرق المشاركة "الديفيلية"، علي ان يقام بأحد الشوارع الهامة بمدينة الإسماعيلية عصر الجمعة ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥ ، على أن يكون حفل الافتتاح في الثامنة مساء السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥.

كذلك تمت مناقشة العديد من الموضوعات، منها خطة التأمين الطبي والإجراءات الوقائية لمديرية الصحة بالإسماعيلية والحماية المدنية ومرفق الإسعاف وخطوط السير وأماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العرض والمسارح المكشوفة المدرجة في جدول عروض الفرق المشاركة، لتشمل مدينة الإسماعيلية بالأحياء الثلاثة بجانب العروض في مراكز ومدن القصاصين والقنطرة غرب وفايد.



وأشار ماهر كمال مدير المهرجان إلى أن هذه الدورة من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ستكون مميزة من خلال عدة فعاليات وبرامج مقترحة جاري الإعداد لدراستها ليخرج حفلي الافتتاح والختام بالصورة المشرفة التي تليق باسم وزارة الثقافة المصرية ومحافظة الإسماعيلية وأن يبقى دائمًا وأبدًا على قائمة المهرجانات الدولية المشرفة.

وأكد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أنه لابد من الانتهاء من كافة التنسيقات المتعلقة بفعاليات المهرجان حتى يتم الإعلان النهائي عن مكان إقامة طابور عرض الفرق، مسرح حفلي الافتتاح والختام، الفرق الأجنبية والعربية المشاركة في المهرجان، ومن ثم إعداد جداول العروض وأماكنها.