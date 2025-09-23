سعد الصغير بعد أزمة بوسي: بعتذرلك قدام الناس كلها وإنتي أحسن صوت شعبي

وجّه النجم سعد الصغير رسالة مؤثرة للنجمة بوسي، وذلك بعد خروجها من أزمتها وإخلاء سبيلها اليوم بعد تقديمها معارضات على أحكام قضائية صدرت ضدها، عقب القبض عليها أثناء وجودها بمطار القاهرة قبل سفرها إلى دبي.

وأكد الصغير دعمه الكامل لها، واعتذاره عن أي إساءة أو سوء تفاهم حدث بينهما في السابق.



وقال سعد الصغير في حلقة برنامجه "سعد مولعها نار" التي تذاع يوم الخميس: أنا بعتذرلك قدام الناس كلها، لو كنت غلطت أو زعلتك، اعتبريها غلطة، وأنا اللي بقولك ده قدام الجميع، أنا ما قصدتش كنت أشهر بوالدك رحمه الله أو أعمل تريند، أنا فعلاً كنت بحاول أعمل خير .

وأضاف: وأنا بشهد قدام الكل إنك إنسانة طيبة ومحترمة، بوسي مش مجرد زميلة، دي أختي، واتربينا سوا، وبقولها دلوقتي من قلبي: إنتِ صوت مصر، وأحسن صوت شعبي، وده مش كلام جديد، أنا كنت بقول كده دايمًا حتى قبل أي خلاف، وأنا عمرى ماافرح فيكى زى مابيتقال من البعض.

وأضاف الصغير الحمد لله ربنا عدى أزمة بوسى على خير وهى إنسانة طيبة تستاهل كل حاجة حلوة، وأنا كلمت ناس عشان أكون جنبك، ربنا يخليلك ابنك، ويرزقك راحة البال.



وأكد الصغير أنه سبب معرفتها على الملحن محمد عبد المنعم وتقديم أغنية "آه يادينا" التي تركت بصمة كبيرة في مشوارها ومن أهم اغانيها، وكنت سبب في وجودك ونجاح الاغنية لأن لولا الأغنية مكنش هيبقى في بوسي، وربنا جعلني سبب، بالإضافة إلى أننى كنت أحل مشاكلك دايما.

أزمة بوسي وسعد الصغير

يُذكر أن العلاقة بين سعد الصغير وبوسي شهدت توترًا في الفترة الماضية، إلا أن رسالته الأخيرة جاءت لتفتح صفحة جديدة، وتعكس حرصه على إنهاء الخلافات، ودعمه لها في أزمتها.