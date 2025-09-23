قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
الصحفيين تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة هيكل
ملك الأردن: الفلسطينيون يعيشون في دوامة قاسية.. والوقت حان لتحقيق السلام
بيراميدز يصل ملعب الإنماء لمواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال
بوينج العالمية تعتزم تحديث أسطول طائرات مصر للطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد زيارة مفاجئة ..توجيهات عاجلة لمدير صحة المنوفية عن مستشفى السادات

جولة وكيل صحة المنوفية
جولة وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

اجري الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة ميدانية مسائية مفاجئة داخل مستشفى السادات المركزي، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة جاهزية الأقسام المختلفة.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته الدكتور محمد سلامة مدير عام الطب العلاجي، و محمد يوسف المتابعة الإدارية حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والرعاية المركزة، وأشاد بتواجد الأطقم الطبية في قسم الاستقبال، موجهًا بضرورة زيادة عدد الأطباء لتغطية كثافة الحالات والحد من تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

كما أصدر وكيل الوزارة عدة توجيهات هامة شملت: التعاقد مع التخصصات غير المتوفرة بالمستشفى لتقليل تحويل الحالات الطارئة وحالات الحوادث إلى مستشفيات أخري، الإسراع في إنهاء أعمال التطوير داخل قسم الحضانات وأعمال الحماية المدنية بالمستشفى، تأكد من توافر  الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكيد على مراجعة المديرية بأي نواقص لتوفيرها ومراجعة موقف التغذية والإعاشة للمرضى بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية.

كما اوصي بالالتزام بالنظافة العامة ورفع كفاءة أعمال النظافة بما يضمن بيئة صحية آمنة، تشديد إجراءات مكافحة العدوى وتطبيق السياسات العلاجية بدقة، استدعاء إدارة الورش والصيانة بالمديرية لمراجعة عقود الصيانة وضمان سلامة الأجهزة والمعدات الطبية.

وكذلك اوصي بحسن معاملة المرضى وذويهم والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما استمع وكيل الوزارة إلى عدد من المرضى والمرافقين للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن جميع الملاحظات سيتم تلافيها على الفور، وأن الهدف هو تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي السادات.

محافظة المنوفية المنوفية مستشفي السادات اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

ياسر إبراهيم

مشادة كلامية بين ياسر إبراهيم ومراقب الماتش بسبب جائرة رجل المباراة

مروان عطية

مروان عطية أفضل لاعب في مباراة الأهلي وحرس الحدود

النحاس

النحاس: حققنا هدفنا بالفوز على الحرس وتأثرنا بالغيابات

بالصور

سرطان البروستاتا يهدد الرجال.. أبرز طرق الوقاية منه

طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا

اكتشف فوائد بذور اليقطين يوميا.. سر الصحة والطاقة في حبوب صغيرة

فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد