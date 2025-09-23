بعد زيارة مفاجئة ..توجيهات عاجلة لمدير صحة المنوفية عن مستشفى السادات

اجري الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة ميدانية مسائية مفاجئة داخل مستشفى السادات المركزي، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة جاهزية الأقسام المختلفة.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته الدكتور محمد سلامة مدير عام الطب العلاجي، و محمد يوسف المتابعة الإدارية حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والرعاية المركزة، وأشاد بتواجد الأطقم الطبية في قسم الاستقبال، موجهًا بضرورة زيادة عدد الأطباء لتغطية كثافة الحالات والحد من تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

كما أصدر وكيل الوزارة عدة توجيهات هامة شملت: التعاقد مع التخصصات غير المتوفرة بالمستشفى لتقليل تحويل الحالات الطارئة وحالات الحوادث إلى مستشفيات أخري، الإسراع في إنهاء أعمال التطوير داخل قسم الحضانات وأعمال الحماية المدنية بالمستشفى، تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكيد على مراجعة المديرية بأي نواقص لتوفيرها ومراجعة موقف التغذية والإعاشة للمرضى بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية.

كما اوصي بالالتزام بالنظافة العامة ورفع كفاءة أعمال النظافة بما يضمن بيئة صحية آمنة، تشديد إجراءات مكافحة العدوى وتطبيق السياسات العلاجية بدقة، استدعاء إدارة الورش والصيانة بالمديرية لمراجعة عقود الصيانة وضمان سلامة الأجهزة والمعدات الطبية.

وكذلك اوصي بحسن معاملة المرضى وذويهم والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما استمع وكيل الوزارة إلى عدد من المرضى والمرافقين للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن جميع الملاحظات سيتم تلافيها على الفور، وأن الهدف هو تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي السادات.