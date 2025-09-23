رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد مركز تنمية القدرات

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وفد من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ضم كل من الدكتور عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد حسن، مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة رشا بدري، مدير المركز القومي للتدريب والقيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لاعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور من المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة جيهان الخضري، عميد كلية العلوم، عضو مجلس إدارة المركز، الدكتور محمد خيرت، عميد كلية الهندسة، الدكتورة سماح الصاوي، قائم بعمل عميد كلية الآداب، وعضو مجلس إدارة المركز، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وفريق عمل المركز.

من جانبه رحب "ترابيس" بأعضاء الوفد الكرام، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على تطوير منظومة التنمية البشرية لمنسوبيها وسعيها إلى تحقيق رسالة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في تقديم تدريب مهني يستوفي المعايير القياسية الدولية بما يضمن تحقيق أهدافه، مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بإشراف الدكتورة أمل غنيم، المدير التنفيذي للمركز، في تطوير قدرات أعضاء هيئه التدريس والقيادات الأكاديمية والإدارية وطلاب الدراسات العليا، وتحسين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والتعليمي للموارد البشرية داخل الجامعة، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030 نحو تحقيق تنمية مستدامة.

وأكد " ترابيس" حرص جامعة دمنهور من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي تبني تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب والتنمية البشرية المتكاملة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة على المستوى المحلي والإقليمي .

خلال الزيارة تفقد وفد مركز الخدمات الإلكترونية المعرفية، مركز قدرات تنمية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، واطلع على الخدمات التى يقدمها المركز لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، مشيدين بالخدمات التي يقدمها المركز، والبنية التحتية والتكنولوجية، وكذلك المقومات الإدارية والتنظيمية للمركز.