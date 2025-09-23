قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خامنئي: لن نستسلم للضغوط وإيران ماضية في برنامجها النووي السلمي
في مؤتمر دولي بـ الأمم المتحدة.. أبو العينين يدعو لإنشاء نوادي أفريقية للتمويل والمعادن
اجتماع ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في نيويورك لتعزيز آلية التعاون ومناقشة القضايا الإقليمية
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات القضية الفلسطينية والنووي الإيراني
سفارة فرنسا في مصر تحتفي بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين وتصفه باللحظة التاريخية
بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
فن وثقافة

الإسكندرية السينمائي: تنافس 12 فيلما في مسابقة نور الشريف للفيلم العربي

أ ش أ

 أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن تنافس 12 فيلما في مسابقة "نور الشريف للفيلم العربي" فى الدورة الـ41، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية .


وتتضمن قائمة أفلام مسابقة نور الشريف أفلام: اتصال (الإمارات العربية المتحدة)، صخر (تونس)، دافنينه سوا (لبنان)، وشم الريح (المغرب) ، الساقية (الجزائر)، تشويش (المملكة العربية السعودية، كازخستان)، قصة الخريف (مصر)، يللا بابا (لبنان،هولندا،بلجيكا)، لم نغادر أبدا (لبنان) ، اليوم صفر (سوريا)، حقها في اللعب (الإمارات العربية المتحدة، باكستان)، المنبر (مصر) .


وتضم لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للفيلم العربي المخرج عمر عبدالعزيز رئيسا للجنة، والكاتبة المغربية ملاك الدحموني، والناقد العراقي كاظم السلوم، والفنانة رانيا فريد شوقي، والناقد العراقي مهدي عباس، والفنانة منال سلامة.


ومن المقرر أن تكرم الدورة الـ41 من المهرجان عددا من الفنانين الذين قدموا على مدى مسيرتهم الفنية اسهامات مميزة فى مجالات السينما، المسرح، والتليفزيون هم: فردوس عبدالحميد، رياض الخولي، شيرين، أحمد رزق، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار الليبي ناصر مزداوي ، المخرج التونسي رضا باهي، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جين بيير آماريس ، الممثل المغربي محمد مفتاح، المنتجة الإسبانية مرسيدس اورتيجا ، و اسم الفنانة الراحلة فيروز .


وتتضمن الدورة عددا من الفعاليات الفنية هى ورشة التصوير السينمائي يقدمها مدير التصوير المصري دكتور سمير فرج ، ورشة التمثيل تقدمها الفنانة الفرنسية ماريان بورجو ، ماستر كلاس أفلام الموبايل بين الشغف والتجربة يقدمها المخرج أحمد المسيري ، ومدير التصوير جوزيف كرم، مؤتمر مستقبل السينما في عصر الذكاء الاصطناعي يقدمه مدير التصوير مايكل جورجي ، ورشة فن الإخراج السينمائي يقدمها المخرج الإسباني ارتيرو هواريوس ، و ماستر كلاس الإخراج السينمائي يقدمه المخرج المغربى حكيم بلعباس .


يشارك فى المهرجان، 46 دولة، منها 23 دولة من حوض البحر الأبيض المتوسط هم مصر ، إسبانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، اليونان ، كرواتيا ، تركيا ، سوريا ، لبنان ، فلسطين ، قبرص ، لبنان ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، مالطا ، سلوفينيا ، البوسنة والهرسك ، صربيا ، اوكرانيا ، ألبانيا ، و 23 دولة من خارج حوض البحر الأبيض المتوسط هم: الولايات المتحدة الأمريكية ، الصين ، الأردن ، النرويج ، البرتغال ، تايوان ، هولندا ، المكسيك ، كندا ، ايرلندا ، السعودية ، بلجيكا ، باكستان ، ألمانيا ، كازخستان ، النمسا ، مقدونيا الشمالية ، صربيا ، المملكة المتحدة ، السويد ، بلغاريا ، ايرلندا ، العراق .

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

أخبار السيارات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار فولكس فاجن عالميًا.. والعربات الكهربائية تطيح بالبنزين

جنرال موتورز .

كيف تساهم تقنيات القيادة بدون استعمال الأيدي بصياغة سلوكيات القيادة الآمنة

جيب جلاديتور

قبل خروجها إلى النور.. إلغاء إنتاج سيارة جيب جلاديتور 4xe

بالصور

سرطان البروستاتا يهدد الرجال.. أبرز طرق الوقاية منه

طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا

اكتشف فوائد بذور اليقطين يوميا.. سر الصحة والطاقة في حبوب صغيرة

فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

