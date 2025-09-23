الإسكندرية السينمائي: تنافس 12 فيلما في مسابقة نور الشريف للفيلم العربي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن تنافس 12 فيلما في مسابقة "نور الشريف للفيلم العربي" فى الدورة الـ41، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية .



وتتضمن قائمة أفلام مسابقة نور الشريف أفلام: اتصال (الإمارات العربية المتحدة)، صخر (تونس)، دافنينه سوا (لبنان)، وشم الريح (المغرب) ، الساقية (الجزائر)، تشويش (المملكة العربية السعودية، كازخستان)، قصة الخريف (مصر)، يللا بابا (لبنان،هولندا،بلجيكا)، لم نغادر أبدا (لبنان) ، اليوم صفر (سوريا)، حقها في اللعب (الإمارات العربية المتحدة، باكستان)، المنبر (مصر) .



وتضم لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للفيلم العربي المخرج عمر عبدالعزيز رئيسا للجنة، والكاتبة المغربية ملاك الدحموني، والناقد العراقي كاظم السلوم، والفنانة رانيا فريد شوقي، والناقد العراقي مهدي عباس، والفنانة منال سلامة.



ومن المقرر أن تكرم الدورة الـ41 من المهرجان عددا من الفنانين الذين قدموا على مدى مسيرتهم الفنية اسهامات مميزة فى مجالات السينما، المسرح، والتليفزيون هم: فردوس عبدالحميد، رياض الخولي، شيرين، أحمد رزق، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار الليبي ناصر مزداوي ، المخرج التونسي رضا باهي، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جين بيير آماريس ، الممثل المغربي محمد مفتاح، المنتجة الإسبانية مرسيدس اورتيجا ، و اسم الفنانة الراحلة فيروز .



وتتضمن الدورة عددا من الفعاليات الفنية هى ورشة التصوير السينمائي يقدمها مدير التصوير المصري دكتور سمير فرج ، ورشة التمثيل تقدمها الفنانة الفرنسية ماريان بورجو ، ماستر كلاس أفلام الموبايل بين الشغف والتجربة يقدمها المخرج أحمد المسيري ، ومدير التصوير جوزيف كرم، مؤتمر مستقبل السينما في عصر الذكاء الاصطناعي يقدمه مدير التصوير مايكل جورجي ، ورشة فن الإخراج السينمائي يقدمها المخرج الإسباني ارتيرو هواريوس ، و ماستر كلاس الإخراج السينمائي يقدمه المخرج المغربى حكيم بلعباس .



يشارك فى المهرجان، 46 دولة، منها 23 دولة من حوض البحر الأبيض المتوسط هم مصر ، إسبانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، اليونان ، كرواتيا ، تركيا ، سوريا ، لبنان ، فلسطين ، قبرص ، لبنان ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، مالطا ، سلوفينيا ، البوسنة والهرسك ، صربيا ، اوكرانيا ، ألبانيا ، و 23 دولة من خارج حوض البحر الأبيض المتوسط هم: الولايات المتحدة الأمريكية ، الصين ، الأردن ، النرويج ، البرتغال ، تايوان ، هولندا ، المكسيك ، كندا ، ايرلندا ، السعودية ، بلجيكا ، باكستان ، ألمانيا ، كازخستان ، النمسا ، مقدونيا الشمالية ، صربيا ، المملكة المتحدة ، السويد ، بلغاريا ، ايرلندا ، العراق .