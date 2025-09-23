كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يتقدم على أهلى جدة بهدف فيستون مايلي

أحرز بيراميدز الهدف الأول فى شباك أهلى جدة من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية - جدة فى كأس إنتركونتيننتال .

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة لبيراميدز انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - دودو الجباس - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا



