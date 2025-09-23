قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رد قوي من خبير عسكري على أكاذيب إسرائيلية عن الجيش المصري

علّق اللواء الطيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على طرح إسرائيلي مفاده إمكانية تعطيل أو التحكم في منظومات التسليح المصرية بواسطة الولايات المتحدة، موضحًا أن سيناريو زرع متفجرات داخل الطائرات الأمريكية وتفجيرها عن بُعد "لم يحدث على مر التاريخ".

وشدد هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه افتراضًا ضارًا بسمعة السلاح الأمريكي وأكثر منه مجرد نقطة تخيّلية، مستبعدًا أن يصبّ هذا الطرح في مصلحة واشنطن.

وأوضح الحلبي، أن إمكانية التأثير الأمريكي على الطائرات موجودة من منظورات أخرى أكثر واقعية، مثل استخدام الضغوط السياسية أو اللوجستية لوقف تزويد قطع الغيار أو منع عودة طائرات إلى الولايات المتحدة لإجراء صيانة متخصصة، قائلًا "مصر قادرة عمليًا على إجراء أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار داخليًا أو عبر قنوات بديلة"، مشيرًا إلى تجارب سابقة أكدت قدرة الهيئة الجوية على التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأشار إلى احتمالية التعرض لعمليات تشويش إلكتروني، مشيرًا إلى أن التشويش ونظم تحديد المواقع (GPS) يمكن أن تؤثر على الطائرات في سيناريوهات محددة، مؤكدًا أن أي قوة جوية وعلى رأسها الطيار المصري تملك إجراءات وخبرات للتعامل مع حرب إلكترونية كاملة موجهة ضدها، ولديها القدرة على مواجهة ومحايدة كثير من هذه التهديدات عبر تكتيكات تشغيلية وتدابير مضادة تقنية وتنظيمية

