لبنان.. بري: الجيش لن يكون حرس حدود لـ إسرائيل وسلاحه ليس فتنة



جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسكه باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان رئيساً، حكومة ومقاومة منذ اللحظات الأولى.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني : نؤكد الرهان على الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف لبنان.

وأضاف : الجيش لن يكون حرس حدود لـ "إسرائيل" وسلاحه ليس سلاح فتنة ومهامه مقدسة لحماية لبنان واللبنانيين.

وأكمل : نجدد مطالبة الحكومة بضرورة الوفاء بالتزاماتها وفق البيان الوزاري وخاصة لجهة المباشرة بصرف التعويضات للمتضررين من العدوان

وتابع: توصيف الموفد الأمريكي توم براك مرفوض بالشكل والمضمون لا بل هو مناقض لما سبق أن قاله

وزاد : العدوان على الجنوب يجب أن يكون مناسبة لإيقاظ الوعي بشان نوايا "إسرائيل" التي لا تستهدف فئة أو منطقة أو طائفة معينة

وقال ايضا : العدوان الإسرائيلي على الجنوب هو استهداف لكل لبنان واللبنانيين ومواجهته والتصدّي له مسؤولية وطنية جامعة

وختم بري : الجيش اللبناني هو الرهان الذي نعلّق عليه آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وسيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوان.