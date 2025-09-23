مجدي الجلاد: مصر تواجه حروب الجيل الرابع والخامس بثبات واستقلالية

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنّ السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد من أنجح السياسات مقارنة بالعصور السابقة، نظرًا للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح أنّ مصر تخوض حربًا حقيقية من نوع مختلف، تُعرف بحروب الجيل الرابع والخامس، وتشمل الضغوط السياسية والإعلامية والاقتصادية.



وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ مصر رفضت الرضوخ للولايات المتحدة وإسرائيل بشأن قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن موقف الدولة ثابت في الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم السماح بتفريغها من مضمونها.



وتابع، أنّ إنابة الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة سياسية قوية، تعكس استقلال القرار الوطني المصري. وشدد على أنّ هذا الموقف رسالة إلى العالم بأن مصر لن تكون طرفًا في أي عملية تهجير أو تصفية سياسية للقضية الفلسطينية.



وأكد الجلاد أنّ السياسة الخارجية المصرية الحالية استحقت درجة "امتياز"، لأنها واجهت أصعب الاختبارات، وخرجت بموقف صلب يحافظ على الأمن القومي ويدافع عن القضايا العربية.