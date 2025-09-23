الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على ليفانتي بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره ليفانتي يهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

جاءت ثنائية ريال مدريد بتوقيع فينيسيوس جونيور وفرانكو ماستانتونو في الدقيقتين 28 و38.





وبدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: كايراس - أسينسيو - هويسن - جارسيا

الوسط: جولر - كامافينجا - سيبايوس

الهجوم: ماستانتونو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يوجد ليفانتي في المركز السادس عشر بـ4 نقاط.