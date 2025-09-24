قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
من يتحمل تكاليف الزواج؟ .. أمين الفتوى يُحذّر من المُغالاة في النفقات
آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
خبير دولي: مجــ.ــازر غزة «نازية حديثة» ونتنياهو يتحمل مسئوليتها
«الانسجام غائب والتوتر يسيطر».. إبراهيم سعيد يكشف أزمة الأهلي الحقيقية
مدرب حرس الحدود: حزين على طريقة خسارتنا أمام الأهلي وكان بإمكاننا الفوز |فيديو
حصيلة أولية .. مصرع 14 شخصًا في فيضان بحيرة بمقاطعة هواليان شرق تايوان
أمير هشام يكشف سر تراجع مستوى الكرة بالأندية السعودية
عبدالحميد حسن: الأهلي لا يُعاني من أزمات.. وتوقعت عدم فوز الزمالك على الجونة|فيديو
الإمارات تدق ناقوس الخطر: تجاهل غزة يفتح أبواب الإرهاب والفوضى
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025
محافظات

أخبار الوادي الجديد: تخصيص وتجهيز برج سكني كمقر إقامة للطالبات المغتربات.. ومكافأة لأحد أصحاب المخابز بالخارجة

منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات خلال الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر مستجدات ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.

حيث استعرض موقف الملفات المسجلة على منظومة التقنين، ومعدلات تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة ضمن الموجة ٢٧ من الإزالات موجهّا بما يلي:

◾تحرير محاضر جنائية للمتعدين المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم، وإدراجهم ضمن موجة الإزالة.

◾توجيه إنذارات لحالات التعدي المأهولة بالسكان ، يتم بعدها قطع المرافق عن المتعدي وإيقاف صرف المقررات التموينية والأسمدة المدعمة.

◾ سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخلفات البناء الموجودة بالمراكز التكنولوجية

◾إصدار قرار بتسعير إيجار أراضي الخفية للمساحات المنزرعة خارج المساحة المؤجرة بالفعل، بما لا يتعدى ٧٥٠ جنيهًا للمساحات الأقل من فدان ويزيد وفقًا لزيادة المساحة.


محافظ الوادي الجديد يمنح مكافأة لأحد المخابز بالخارجة

استكمالًا لجولات المتابعة الميدانية، قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، بتفقد عدد من المخابز بمدينة الخارجة؛ يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخبز وتطبيق الاشتراطات التموينية المقررة.

وخلال الجولة، شدّد المحافظ على استمرار تكثيف الرقابة التموينية والمتابعة اليومية داخل المخابز، للتأكد من الالتزام بالوزن ومنع أى محاولات للتلاعب، موجّهًا بصرف مكافأة للعاملين بأحد المخابز المدعمة؛ تقديرًا للالتزام بمعايير جودة إنتاج الرغيف، مؤكدًا حرص المحافظة على تشجيع النماذج الإيجابية وتحفيزها إلى جانب التصدي بكل حزم لأية مخالفة.

لاستيعاب الإقبال المتزايد 
الزملوط يوجّه بتخصيص وتجهيز أحد الأبراج السكنية كمقر إقامة للطالبات المغتربات

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسرعة الانتهاء من التشطيبات الداخلية بأحد الأبراج السكنية الجديدة بشارع الشهيد حازم عبد الخالق في موعد أقصاه السادس من أكتوبر القادم، وتخصيصه كمقر إقامة للطالبات المغتربات؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد من الطلاب الراغبين في الإقامة بمقار سكن الطلاب التابع للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة فتح باب تلقي طلبات التقديم والحجز، و توفير الآثاث والتجهيزات اللازمة. كما وجّه بطرح المحال التجارية للإيجار لتوفير خدمات للطالبات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

