قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل
مفاجأة بسعر الدواجن البيضاء.. تراجع أسعار الدجاج اليوم الأربعاء
ميدو: نوايا مجلس الزمالك مش سليمة.. وجون إدوارد بريء من الأزمة المالية
الكارثة الصحية في غزة تتصاعد .. العدوان الإسرائيلي يوقف مستشفيات الأطفال والعيون
لقاء تاريخي يلوح في الأفق .. «زيلينسكي» يقبل الاجتماع مع «بوتين» بشرط واحد
أكبر تحديث لـ «جوجل بلاي».. متجر ترفيهي ذكي مع مساعد «Sidekick» للاعبين
نتيجة وحشة جدًا.. جمال عبد الحميد يعلق على تعادل الزمالك أمام الجونة
عدد الصحابة وأفضلهم عند رسول الله .. أسماؤهم بالترتيب
إبراهيم سعيد ينتقد أداء الأهلي رغم الفوز: كل لاعب بيلعب لنفسه.. و«ديانج» جاي يعتزل
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال علي صاحب محل بمصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس  3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على مالك محل والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة وذلك 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة النصب والاحتيال على مالك محل والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة.

في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من مالك محل مقيم بدائرة القسم، بتضرره من 3 أشخاص لنصبهم واحتيالهم عليه والاستيلاء على مبلغ مالي منه بأسلوب انتحال الصفة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبين أن المتهمون 3 أشخاص لـ اثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبلغ مالي وطبنجة صوت وجهاز لاسلكي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بارتكابهم واقعتي نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس النصب والاحتيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

استمرار الاتجاة الصاعد.. تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

التبادل التجاري

برلماني يوضح مزايا التعاون مع رواندا فى زيادة حجم التبادل التجاري

السحر والشعوذة

الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة تواجة نصاب الإسكندرية بسبب السحر والشعوذة

النائب معتز محمد محمود

معتز محمود: كلمة مصر في الأمم المتحدة تعكس موقف القاهرة الثابت تجاه فلسطين وحل الدولتين

بالصور

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

سوزوكي «بجانبك».. العملاق الياباني يُحدّث شعاره بتصميم ثنائي الأبعاد

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

كيف تقرأ ضغط دمك بشكل صحيح؟.. نصائح مهمة لمُراقبة صحة القلب في المنزل

ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد