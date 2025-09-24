استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تراجع «إس آند بي 500» عن مستوى قياسي

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تقريباً خلال تعاملات مساء الثلاثاء 23 سبتمبر، وذلك بعد تراجع مؤشر إس آند بي 500 عن مستوياته القياسية خلال جلسة التداول العادية.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 15 نقطة، أو بنحو 0.03%. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي بنسبة 0.04%، وزادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.07%.

في تعاملات ما بعد جلسة التداول يوم الثلاثاء، ارتفعت أسهم شركة ميكرون تكنولوجي بأكثر من 2%، مدعومةً بالإعلان عن أرباح فصلية فاقت التوقعات وتوقعات قوية. وساهم ازدهار الذكاء الاصطناعي في زيادة إيرادات ميكرون بنسبة 46%.

وأعلنت الشركة الرائدة في صناعة شرائح الذاكرة عن نتائجها المالية بعد جلسة تداول هيمنت عليها المخاوف المتزايدة بشأن الطبيعة الدائرية لصناعة الذكاء الاصطناعي بين الازدهار والتدهور في أعقاب شراكة إنفيديا مع أوبن إيه آي. وتراجعت أسهم شركتي إنفيديا وأوراكل الرائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء.

وأنهى مؤشر إس آند بي 500 يوم الثلاثاء سلسلة مكاسبه التي استمرت ثلاثة أيام، وأغلق على انخفاض بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم في وقت سابق من الجلسة، وسجل إغلاقاً قياسياً بنهاية جلسة الاثنين.

وأثرت خسارة أسهم إنفيديا بنسبة 2.8% بعد يوم واحد فقط من إعلان الشركة عن استثمار ضخم في أوبن إيه آي على خسائر السوق الأوسع، مما أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت هناك طاقة كافية لتشغيل خطط مراكز البيانات، وما إذا كانت شراكات إنفيديا تشبه الممارسة المحفوفة بالمخاطر المعروفة باسم "تمويل البائع".

قد يلجأ المتداولون أيضاً إلى جني الأرباح وسط ارتفاع تقييمات السوق، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء.

ولا يزال كبير استراتيجيي الأسهم في ويلز فارغو، أوسونغ كوون، متفائلًا بشأن ما يعرف بازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يستمر الإنفاق القوي. وقال كوون لقناة CNBC: "أعتقد أن هذا سوق صاعد يقوده الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن يستمر هذا".

وأضاف كوون: "أولاً، إنها ليست فقاعة. إن الأداء المتفوق لمؤشر ناسداك منذ نهاية فقاعة التكنولوجيا كان مدفوعاً بتحسن أساسيات ناسداك مقارنةً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وأعتقد أن هذا سيستمر على الأرجح".

وأردف قائلاً: "ثانيًا، ما زلنا نعتقد أننا في المراحل الأولى من دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي... أعتقد أن هذا الوضع سيستمر، طالما أن سوق الأسهم يواصل دعم توقعات الشركات من حيث الإنفاق الرأسمالي وتوقعات النمو، فمن المرجح أن يستمر هذا الوضع".