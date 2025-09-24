عربية النواب تثمن حرص مصر على دعم الصومال وسلامته الإقليمية

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تقدير جمهورية الصومال الفيدرالية للبيان الصادر عن جمهورية مصر العربية، والذي أكد مجدداً تضامن مصر الكامل مع الشعب الصومالي، ودعمها المستمر لجهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد. بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار النهج المصرى الثابت والداعم لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، ولجهوده في مكافحة الإرهاب وبناء الدولة.

وأضاف " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن البيان المصري جاء في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس الدور المحوري والفعال لمصر في حشد الدعم الدولي والإقليمي لصالح القضايا المصيرية للأمة العربية والإفريقية، لا سيما في وقت يواصل فيه الصومال تعزيز الأمن وإنفاذ القانون ومجابهة التحديات الكبرى ، مشيراً إلى أن مصر لم تكتفِ بالدعم السياسي والدبلوماسي، بل قدمت مساهمة فعالة عبر مشاركتها في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (أوصوم)، وهو دعم حيوي يهيئ الظروف المناسبة لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل مستقر وآمن.

