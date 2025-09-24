الإسكندرية تستضيف 46 دولة في مهرجانها السينمائي.. اعرف أبرز الفعاليات

كشف غادة شاهين، المدير الفني لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تفاصيل عن أبرز فعاليات المهرجان هذا العام، قائلة: “هذا العام يوجد عدد كبير وضخم من الدول، ومشاركة كبيرة من الأفلام بعدد 131”.

وأضافت غادة شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من ضمن هذه الأفلام، هناك 23 دولة من دول البحر المتوسط، و23 دولة خارجها، موضحة أن حجم الأفلام كبيرة بسبب عدد المسابقات.

وتابعت: “مستوى الأفلام الموجودة جميعها كانت منافسة وقوية، ولجنة المشاهدة كانت تتابع على الأفلام وكانت محتارة أى فيلم سيتم إختياره”.