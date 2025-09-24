قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
القبض على 12 شخصا و33 طفلا يمارسون التسول بالقاهرة
مرأة ومنوعات

طفل صيني يدخل المستشفى بعد أداء واجباته المدرسية لمدة 14 ساعة

طفل صيني
طفل صيني
نهى هجرس

تم نقل طفل يبلغ من العمر 11 عامًا في الصين إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي العلاج من الأضرار التي لحقت به بعد أن أمضى يومًا كاملاً في إكمال واجباته المدرسية الصيفية بشكل سريع .

 عانى الصبي من سرعة في التنفس وخدر في الأطراف وأصابع تشبه المخالب وتم تشخيص حالته بحالة تنفسية.

في 26 أغسطس، عانى صبي يبلغ من العمر 11 عامًا، ويُعرف باسم ليانجليانج من تشانغشا في مقاطعة هونان جنوب الصين، من أعراض حادة بعد اللحاق بواجباته المنزلية من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً دون فترات راحة

وبحلول الساعة الحادية عشرة مساء، وتحت الضغط المتزايد من والديه، بدأ يشعر بالانزعاج ويعاني من سرعة التنفس والدوار والصداع والخدر في أطرافه.

هرع والداه به إلى المستشفى على الفور، وقام الأطباء بتشخيص حالته بسرعة على أنها حالة تنفسية ناجمة عن فرط التنفس.

بعد أن تم تزويده بقناع تنفس وتوجيهه لتنظيم إيقاع تنفسه، بدأت أعراض ليانجليانج تخف تدريجيا.

إن الحالة التنفسية التي كان يعاني منها تحدث عندما يتنفس الشخص بسرعة كبيرة وبعمق، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب الانفعال العاطفي.

المصدر scmp

الطفل الصيني الواجبات المدرسية أضرار المذاكرة لفترات طويلة أضرار الجلوس لفترات طويلة

محمد سراج

