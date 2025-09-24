طفل صيني يدخل المستشفى بعد أداء واجباته المدرسية لمدة 14 ساعة

تم نقل طفل يبلغ من العمر 11 عامًا في الصين إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي العلاج من الأضرار التي لحقت به بعد أن أمضى يومًا كاملاً في إكمال واجباته المدرسية الصيفية بشكل سريع .

عانى الصبي من سرعة في التنفس وخدر في الأطراف وأصابع تشبه المخالب وتم تشخيص حالته بحالة تنفسية.

في 26 أغسطس، عانى صبي يبلغ من العمر 11 عامًا، ويُعرف باسم ليانجليانج من تشانغشا في مقاطعة هونان جنوب الصين، من أعراض حادة بعد اللحاق بواجباته المنزلية من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً دون فترات راحة

وبحلول الساعة الحادية عشرة مساء، وتحت الضغط المتزايد من والديه، بدأ يشعر بالانزعاج ويعاني من سرعة التنفس والدوار والصداع والخدر في أطرافه.

هرع والداه به إلى المستشفى على الفور، وقام الأطباء بتشخيص حالته بسرعة على أنها حالة تنفسية ناجمة عن فرط التنفس.

بعد أن تم تزويده بقناع تنفس وتوجيهه لتنظيم إيقاع تنفسه، بدأت أعراض ليانجليانج تخف تدريجيا.

إن الحالة التنفسية التي كان يعاني منها تحدث عندما يتنفس الشخص بسرعة كبيرة وبعمق، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب الانفعال العاطفي.

المصدر scmp