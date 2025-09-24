الأسهم الآسيوية تتراجع متأثرة بخسائر "وول ستريت" وبيانات اقتصادية ضعيفة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية في تعاملات اليوم (الأربعاء)، مقتفية أثر الخسائر التي شهدتها "وول ستريت" الليلة الماضية، وسط تنامي حالة عدم اليقين بشأن توجهات أسعار الفائدة الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى التحرك بحذر في انتظار بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية خلال الأسبوع.


وسجلت المؤشرات الآسيوية أداءً متفاوتا، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.4%، ومؤشر توبكس بنسبة 0.2%، فيما هبط مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 1% متصدرًا خسائر المنطقة. 


على الجانب الآخر، حققت الأسهم الصينية مكاسب طفيفة مع ارتفاع مؤشري شنغهاي المركب وشنغهاي-شنتشن CSI 300، إضافة إلى صعود مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.2%. 


وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 1.1%، بينما انخفض مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.1%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي بالنسبة ذاتها.


وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من اليابان انكماش قطاع التصنيع بوتيرة أكبر من المتوقع في سبتمبر وفق مؤشر مديري المشتريات، مع تباطؤ نمو قطاع الخدمات وتسجيل النشاط التجاري الإجمالي أبطأ وتيرة له في أربعة أشهر، ما أثار مخاوف بشأن استمرار ضعف الصناعات الرئيسية مثل السيارات والصلب المتأثرة بالرسوم الأمريكية.


أما في أستراليا، فقد ضغطت بيانات التضخم المرتفعة على أداء السوق، حيث أظهرت الأرقام زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بتوقعات عند 2.9%.


كما ظل التضخم الأساسي أعلى من نطاق البنك الاحتياطي الأسترالي المستهدف عند 2 إلى 3%، ما قلص من رهانات المستثمرين على خفض إضافي للفائدة، خاصة بعد أن قام البنك بالفعل بخفضها بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية العام.


وفي كوريا الجنوبية، قادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، حيث تراجع سهم "سامسونج إلكترونيكس" بنسبة 0.8%، وسهم "إس كيه هاينكس" بنسبة 2.2%، رغم إعلان منافسها الأمريكي "ميكرون تكنولوجي" عن نتائج إيجابية.


أما في الصين، فقد انعكست بعض المكاسب على مؤشرات الأسهم بدعم من توقعات بأن تقدم بكين على اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لدعم الاقتصاد.


وعكست تداولات اليوم حالة الحذر التي تسود المستثمرين في المنطقة، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التي أشار فيها إلى تنامي المخاطر الاقتصادية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة.

أسواق الأسهم الآسيوية أسعار الفائدة الأمريكية المؤشرات الآسيوية مؤشر توبكس الأسهم الصينية

