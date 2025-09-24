5 أبراج تفضل الزواج عن حب وملهاش في الصالونات.. الحمل والأسد الأبرز

بعض الأبراج تميل لاختيار شركائها بناءً على روابط عاطفية عميقة والزواج عن حب بشكل قوي، كما تسعى لاختيار قيم مشتركة، وتوافق شخصي.

أبرز الأبراج التي تفضل الزواج عن حب

1. برج الحمل

يُعرف برج الحمل، أول برج في دائرة الأبراج، بروحه الجريئة والمغامر، غالبًا ما يكون مواليد هذا البرج عفويين وشجاعين، وهي صفات تنعكس في تعاملهم مع الحب، لا يخشى مواليد الحمل المخاطرة والسعي وراء رغباتهم، مما يجعلهم مرشحين محتملين للزواج عن حب، طبيعتهم العاطفية تضمن لهم، عندما يقعون في الحب، أن يقعوا بعمق، وأن يلتزموا بإنجاح علاقاتهم رغم كل الصعاب

2. الجوزاء

يُعرف الجوزاء بجاذبيتهم وذكائهم ومهاراتهم التواصلية الممتازة، كما إنهم اجتماعيون بطبعهم، يستمتعون بلقاء أشخاص جدد وبناء علاقات، بالنسبة للجوزاء، الحب هو التحفيز الفكري والتواصل العاطفي، يُقدّرون حرية اختيار شركاء حياتهم بناءً على التفاهم المتبادل والاهتمامات المشتركة، مما يجعل الزواج عن حب خيارًا طبيعيًا لهم، كما أن طبيعتهم المرنة تُمكّنهم من التأقلم مع تقلبات العلاقة، مما يجعلهم شركاءً مرنين

3. الأسد

يتميز مولود الأسد بشخصية جذابة وواثقة، ويحب أن يكون محط الأنظار، كما أن شخصيته الجذابة تجذب الناس إليه، ويزدهر بالإعجاب والمودة، يبحث مولود الأسد عن شركاء يضاهي طاقته وشغفه بالحياة، مما يدفعه غالبًا لاختيار شريكه عن طريق الحب بدلًا من الارتباطات التقليدية، يؤمن بمبادرات الحب العظيمة، ولا يتردد في التعبير عن مشاعره بصراحة.

بالنسبة لمولود الأسد، الحب قوة جبارة، وهو مستعد لبذل قصارى جهده ليكون مع من يحب

4. الميزان

الميزان، الذي يحكمه كوكب الزهرة، كوكب الحب والجمال، يميل بطبيعته إلى العلاقات والشراكات، يُعرف مواليد الميزان برغبتهم في الانسجام والتوازن والرفقة في حياتهم، هم رومانسيون في قلوبهم ويؤمنون بفكرة توأم الروح، يُقدّر مواليد الميزان حرية الاختيار الشخصي في الحب، مما يجعلهم من أشد مؤيدي الزواج عن حب، طبيعتهم الدبلوماسية وقدرتهم على رؤية وجهات نظر مختلفة تساعدهم على الحفاظ على علاقات صحية ومحبة.

5. القوس

يتميز القوس بروحه الحرة وروحه المغامرة، ويُقدّر استقلاليته، فهو ليس من يلتزم بأعراف المجتمع، حتى في أمور الحب، يبحث القوس عن شركاء يُواكبون روحه المغامرة وحبه للاستكشاف، بالنسبة له، الحب يكمن في إيجاد شريك يُشاركه حبه للحياة والحرية.

ومن المُرجّح أن يختار الزواج عن حب، لأنه يُتيح له حرية البقاء مع شخص يفهم حاجته للاستقلالية والمغامرة

المصدر times of india